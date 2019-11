Meggyőzőnek tűnt, de elbukott Várhelyi Olivér az EP külügyi bizottsága előtt

A mostani költéssel csak idén már 28,4 milliárd forintnál tart a kormányzati kommunikációs hadjárat közpénzből finanszírozott költsége.

Vagy újabb plakátkampány érkezik, vagy a jelenleg is futó kormányzati kommunikációs kampányokba ölnek újabb 2,912 milliárd forintot - következtet a 24.hu a Közbeszerzési Hatóság honlapjára feltöltött tájékoztatóból kiindulva. A lap szerint a kormányzati kommunikációs hadjáratokról szóló dokumentációkban nem kötik az állampolgárok orrára, hogy konkrétan milyen tematikájú kampányra költik a hatalmas összegeket. A megbízás kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátására vonatkozik, az első nettó 1 milliárd 338 millió forintos, a második pedig nettó 1 milliárd 574 millió forintos keretösszeggel. A nyertes ezúttal is Balásy Gyula, illetve cégei, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. A 24. hu szerint a mostani az ötödik ilyen szerződés csak idén: januárban és áprilisban összesen 20, júliusban csaknem 2, szeptemberben pedig 3,5 milliárd forintos megbízást adott ilyen feladatokra a Rogán Antal alatt működő Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH).

Balásy Gyula cégei csinálták többek között a Soros Györgyöt vagy Jean-Claude Junckert lejárató plakátokat.

Legutóbb szeptemberben toltak bele a kormányzati kommunikációba 3,5 milliárd forintot, a választások előtt Rogán Antal tárcája ekkora összegről kötött keretszerződést Balásy cégeivel. Nagyon úgy tűnik, hogy november közepére a kiürült a keret - írja a lap. Hozzáteszi:

