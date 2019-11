Rétvári az UNESCO párizsi közgyűlésén is migrációról és keresztényüldözésről beszélt

Tüzet nyitott csoporttársaira egy orosz szakközépiskolás csütörtökön a kínai határ mellett fekvő Blagovescsenszk városában, egy tanulót megölt, másik hármat megsebesített, majd végzett önmagával - jelentették az orosz hírügynökségek.

Az épületbe a lövések hangjára behatoló rendőrök megsebesítették, majd egy előadóterembe szorították a 19 éves, negyedéves támadót. Ott a tanuló maga ellen fordította az Izs-81-es típusú vadászkarabélyát. A fegyvert egyébként törvényesen birtokolta. A halálos áldozat ugyancsak 19 éves volt. A 17 és 20 év közötti sebesülteket meg kellett műteni. Kettejük állapota súlyos, egyiküket az intenzív osztályon ápolják. Az előzetes feltételezés szerint az incidens oka a támadó és a tanulótársai közötti konfliktus lehetett. Évfolyamtársai ugyanakkor tagadták, hogy a környezetében "csendes, nyugodt fiúként" ismert elkövetőt bárki is zaklatta volna. Az orosz médiában Danyiil Zaszorinként megnevezett támadó egy, a Baza elnevezésű Telegram-csatornán közölt, szerdán rögzített hangüzenetben egyebek között az egyesült államokbeli Columbine-ban két évtizeddel ezelőtt elkövetett ámokfutásról beszélt. Hibáztatta az orvosokat, akik ahelyett, hogy megértették volna a gyilkosságra készülő két tanuló ölési szándékát, csak "nyilvánvaló mellékhatást" kifejtő gyógyszert írt fel számukra. A Colorado állambeli Columbine középiskolájában 1999. április 21-én két tizenéves lőfegyverrel, kézigránátokkal és plasztikbombákkal 13 embert ölt meg, majd öngyilkosságot követett el. Zaszorin arról is beszélt a felvételen, hogy a blagovescsenszki hatóságok akkor sem tudnák megakadályozni az általa kitervelt merényletet, ha felhívná a kiszemelt áldozatát, és az feljelentést tenne. Kitért arra is, hogy korábban, a házak udvarait járva jól érezte magát a barátai körében, akik közül legalább eggyel megromlott a viszonya. A konfliktus mibenlétét azonban nem nevezte meg. A csütörtöki véres incidens a távol-keleti város 1500 tanulót oktató építőipari és épületgépészeti szakközépiskolájában történt. A tanintézmény őrzését és védelmét ellátó Sziriusz-A magánszolgálat vezetőjét őrizetbe vették. Egyebek között kiderült, hogy az iskola bejáratánál nem volt fémdetektor, és az ügyeletes biztonsági őr nem rendelkezett a munkája elvégzéséhez szükséges képesítéssel. Az iskolában pénteken nem lesz tanítás, a tanulók és a pedagógusok közül többen pszichológushoz fordultak. Oroszország középiskoláiban 2015 óta legkevesebb 14 alkalommal történt sérülést vagy halált okozó lőfegyveres támadás.