A főpolgármester szerint Ukrajna nemcsak a maga függetlenségéért küzd, hanem azért is, hogy Európában a nemzetek önrendelkezése, a humanizmus legyen a rendező elv, ne a pőre erőszak.
A legmagasabb rangú magyar tiszt Bródi Róbert, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek főparancsnoka.
A 43 éves kincseshomoki férfi két éve szolgált az ukrán hadseregben.
A miniszterelnök beszámolója szerint a templom oldalára azt írták, hogy „késhegyre a magyarokat”.
Egyelőre nem világos, hogy hány felelős van, mint ahogy egyelőre arról sincs biztos megállapítás, hogy pontosan mi is okozta a férfi halálát.
A miniszterelnök egyre látványosabban igyekszik politikai hasznot kisajtolni a kárpátaljai magyar férfi tragédiájából.
Nem szavakban és a propagandában kell erősnek lenni, hanem oda kell menni azokhoz a honfitársainkhoz, akik három és fél éve szenvedik el a háborúval járó borzalmakat – közölte a Tisza Párt elnöke, aki nemzeti minimumnak tartja a külhoni magyarok melletti kiállást.
Igaz, a másik férfi halálával kapcsolatban is felmerült az erőszak.
Néhány százan jelentek meg azon a gyertyagyújtáson, amit Bayer Zsolt szervezett az ukrán nagykövetség elé a kárpátaljai magyar férfi halála miatt.
„Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat következtetése megerősíti, hogy a 2025.07.06-án bekövetkezett halál oka tüdőembólia volt, erőszakra utaló testi sérülésekre utaló jelek nélkül.”
Az ügy részletei egyelőre homályosak.
Úgy tűnik, a határon túl nem igazán értenek egyet a Voks2025 hergelésével.
A korábbi előrelépés szertefoszlani látszik.
A ténylegesen utcára kerültek száma ennél is jóval nagyobb lehet. A kilátástalan helyzetbe került kárpátaljaiak számára Magyarországon kiüresített menedékjog és hajléktalanság, Ukrajnában háború vár.
Amikor azt írjuk, hogy Kisdobronyban járunk a magyar–ukrán határ túloldalán, a kislány kiporciózza a kukoricacsöveket a vásárlónak az út szélén, a kisgazdaság folyamatban lévő pénzügyeit szikár édesapja a kertből megérkezve, meztelen felsőtesttel figyeli, miközben két napja megsérti a mozgósítási törvényt előírását, mert nem regisztrált az ukrán fegyveres erők kötelékébe július 16-ig, akkor szinte egy szavunk sem igaz.
Közvetlenül azután, hogy Vlagyimir Putyin parancsot adott Ukrajna lerohanására, még sorok kígyóztak a toborzóirodák előtt. Ma már senki nem akar a frontra kerülni.
Az Orbán-kormány szavakban ugyan részint a kárpátaljai magyarok érdekeire hivatkozva akadékoskodik, valójában viszont egyre látványosabban kibúvókat keres.
Vlagyimir Putyin csúnyán nézne.
Az Orbán-kormány főként a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak korlátozására hivatkozva akadályozza Ukrajna támogatását és EU-s tagfelvételét, így ha az ukrán kormányfő előterjesztése átmegy a parlamenten, akkor kiderülhet, hogy vajon valóban ennek érdekében cselekedett-e a Fidesz, vagy csak ürügyként használta fel a témát.
Tarasz Kremin szerint mindenki ukrán állampolgár és kész.
Semjén Zsolt tíz perc alatt megírja azt a törvénymódosítót, amely megfelel mindennek.
A politikus beszélt arról is, hogy a magyarok őshonosabbak Kárpátalján, mint maguk az ukránok.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatban tiltakozott.
Köszönetet mondott a katonáknak és a magyar közösségnek, hogy befogadták azokat, akik a frontról menekültek Kárpátaljára.
Előrelépés ugyan van, de továbbra sincs ok a megelégedettségre.
Mindkét félben megvan az akarat, hogy megoldják az ukrán oktatási törvény kárpátaljai magyarok számára hátrányos kérdéseit, ezért újra összeül az illetékes munkacsoport – közölte az ukrán nagykövetség ideiglenes ügyvivője. Balog István szerint kiváló együttműködés zajlik az ukrán és a magyar hadsereg között, még ha ezt kevésszer említik is.
A tanár megerősítette az erről szóló értesüléseket.
A külgazdasági és külügyminiszter a béke érdekében ismét nem Vlagyimir Putyint szólította fel Ukrajna elhagyására, hanem Ukrajna katonai támogatása ellen emelt szót. Ebben az sem okozott számára ellentmondást, hogy az ukrán hadseregben kárpátaljai magyarok is harcolnak. Ha támogatja Ukrajnát a Nyugat, ha nem.
A DK-s országgyűlési képviselő többek között a magyar kisebbség helyzetéről egyeztetett Balog Istvánnal.