A láthatatlan légió – Videóriport Kárpátaljáról

Amikor azt írjuk, hogy Kisdobronyban járunk a magyar–ukrán határ túloldalán, a kislány kiporciózza a kukoricacsöveket a vásárlónak az út szélén, a kisgazdaság folyamatban lévő pénzügyeit szikár édesapja a kertből megérkezve, meztelen felsőtesttel figyeli, miközben két napja megsérti a mozgósítási törvényt előírását, mert nem regisztrált az ukrán fegyveres erők kötelékébe július 16-ig, akkor szinte egy szavunk sem igaz.