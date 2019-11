Alaposan összezavarták a kórházigazgatókat

Gulyás Gergely szerint nincs létszámstop az egészségügyben, az ezt elrendelő utasítást viszont nem korrigálták.

Hiába jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, hogy az egészségügyre nem vonatkozik a közigazgatásban elrendelt létszámstop, a kórházfenntartó cikkünk megjelenéséig nem korrigálta az intézményeknek kiadott korábbi utasításait. Így formailag érvényben van a pénteki levél, amely 4116/2019-es kormányhatározatra hivatkozva elrendelte a felvételi zárlatot, valamint az annak egységes értelmezésére kiadott későbbi utasítás is. Utóbbiban azt közlik az igazgatókkal, hogy keddtől valamennyi álláspályázó anyagát el kell juttatniuk e-mailben az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz (ÁEEK), azaz az önéletrajzukat és a betölteni kívánt munkakör leírását is annak érdekében, hogy a jóváhagyást „személyre szólóan és azonnal” visszaküldhessék. A Gulyás Gergely által elmondottak azt is nyilvánvalóvá tették, hogy Állami Egészségügyi Ellátó Központ pénteken hamisan hivatkozott a közszférára létszámstopot elrendelő határozatra, ám ez eddig nem derülhetett ki, miután a nem nyilvános határozat tartalmát az érintett főigazgatók nem ismerhették meg. Be kellett érniük azzal amit a fenntartójuk, akitől egzisztenciálisan is függenek, arról mesélt nekik. Gulyás Gergely csütörtöki tájékoztatása után megkérdeztük a kórházfenntartót, visszavonták-e a múlt pénteki létszámstopról szóló utasításukat, illetve érvényben van-e még, hogy valamennyi újonnan belépő személyi anyagát az ÁEEK-nek kell továbbítani? A szaktárcánál pedig arról érdeklődtünk, ők utasították-e a kórházfenntartót egy kifejezetten egészségügyi létszámstop elrendelésére? Egyiküktől sem kaptunk választ. A Népszava által megkérdezett kórházigazgatók egyike sem tudta ezek után megmondani, hogy hogyan vehet fel új embert, ha úgy hozza a szükség. Volt, aki úgy vélte, hogy közalkalmazottnak csak előzetes központi jóváhagyással vehet fel bárkit. Volt, aki azt mondta egyelőre nem vesz fel senkit: kivár, míg eldől, mi is a helyzet. A fővárosban néhányan örültek a kialakult helyzetnek, mert mint mondták, ez a kalamajka kissé lefékezheti a kórházak közötti „orvosrablást”. A hiányszakmák orvosai miatt jó ideje egyfajta bérspirálba kerültek az intézmények, mert az érintettek rendre oda mentek, ahol többet ígértek a munkájukért. Ahol kiürült az osztály, ott kénytelenek voltak még többért visszacsábítani a gyógyítókat. Most viszont azt remélik, hogy a kialakult helyzet miatt majd mindenki jobban meggondolja, lépjen-e.