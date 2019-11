A fáradtságtól is lehetünk „depisek”

Borongós időben gyakran lehetünk kedvetlenek, amit az egyre korábbi sötétedés tovább ront. Aggódni akkor kell, ha hosszabb ideig sem tudunk kimozdulni a letargiából.

Szinte természetes, hogy a napsütéses időszakot követő sötét hónapokban a hangulatunk is romlik. Nehezebben bújunk ki a meleg ágyból, kedvetlenek vagyunk, elveszítjük a hétköznapi feladatok elvégzéséhez szükséges lendületet. Jó esetben azonban néhány napon belül túllendülünk ezen az állapoton. Komolyabb problémára akkor kell gyanakodnunk, ha két hét után is fennáll, sőt fokozódik az érzés, a lelki tünetek alvászavarral, étvágytalansággal vagy fogyással társulnak. Ezek ugyanis utalhatnak depresszióra, amely az egyik leggyakoribb pszichés zavar, és amelynek felderítése és kezelése klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter szakorvos feladata – mondta Stoll Dániel, a Budai Egészségközpont pszichológusa.

A depresszió tünetei sokszínűek lehetnek, jelzésértékű a tartósan negatív hangulat, az örömre való képtelenség, az apátia, a közöny, a gátolt gondolkozási és problémamegoldó képesség, a negatív jövőkép, valamint a jövővel kapcsolatos túlzott aggodalmaskodás, a tehetetlenség és reménytelenség érzése. A kisebbrendűségi érzés, a tartósan csökkent önértékelés és hatékonyság élménye, az önvád és az állandó bűntudat, a koncentrációs zavarok, az időérzék elvesztése, valamint a halállal való foglalkozás, önsértéssel, öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok is felhívhatják a figyelmet a problémára, de alkalmi vagy folyamatos szorongás fóbiák és kényszerbetegség formájában is jelentkezhet.

Klinikai értelemben depresszió akkor jelenik meg, ha a panaszok tartósan, az életvitelt és mindennapi alkalmazkodást romboló módon állnak fent. Az alaphangulat negatív irányba tolódik, az érintett úgy érzi, nincs olyan nap, amikor jól lenne. Csökken az örömök átélésére való képesség, a mindennapok szürkébbé, a jövő kilátástalanná válhat számára. Elvesztheti az érdeklődését a környezete iránt, fáradékonynak érezheti magát, sokszor már reggel sincs semmi ereje. Irritált, könnyen felbosszantja magát a jelentéktelen dolgokon is, valamint önmagáról is egyre negatívabban hajlamos gondolkozni. A tünetekhez gyakran társulnak étvágyzavarok, de különösen jellemzőek az alvásproblémák.

A jókedv visszahozható, de van, hogy szakember kell

Ha úgy érezzük, a szervezetünk még nem állt át a téli időszámításra, tudatosan átlendíthetjük magunkat ezen az időszakon. Ne hagyjuk, hogy visszahúzzon az ágy. Bármennyire is nehéz, keljünk fel, ha az óra csörgött, mozgassuk át a testünket egy könnyed tornával, és vegyünk egy frissítő fürdőt. Ezután együnk egészséges reggelit, amely megadja a napi teendőkhöz szükséges energiát és lendületet. Jó hatású a reggel végzett mozgás is, annál is inkább, mert este akár már úrrá lehet rajtunk a fáradtság és a lustaság és kihagyjuk az edzést. Ha időben felkelünk, még akár a kedvenc könyvünkből is elolvashatunk pár oldalt, de a reggeli időszak tökéletes lehet arra is, hogy minőségi időt töltsünk a családunkkal.

„Apró trükkökkel hamar javíthatunk a közérzetünkön, és segíthetünk, hogy minél hamarabb átvészeljük a negatív időszakot. Ha viszont komolyabb gondra gyanakszunk, akkor ne halogassuk a szakember felkeresését, mert a hangulati problémák kezelhetők. A szakpszichológus néhány alkalmas beszélgetés és vizsgálat segítségével felméri a probléma jellegét, majd elkezdődhet az egyénre szabott kezelés annak érdekében, hogy minél előbb visszatérjen életünkbe a napsütés és a jókedv” – tette hozzá Stoll Dániel.