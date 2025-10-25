Ahogy rövidülnek a nappalok és lehullanak a levelek, sokan érezzük, hogy a kedvünk is együtt halványul a napfénnyel. Ami ilyenkor eltölt minket nem csupán rossz hangulat, hanem egy valós, de kezelhető állapot. Tanuljuk meg felismerni!
A major (súlyos) depressziós zavar gyakori, súlyos pszichiátriai kórkép, amely világszerte mintegy 300 millió embert érint, és a kutatók szerint gyakran ellenáll a gyógyszeres terápiának. A betegség előfordulása drámaian megnőtt a koronavírus-járvány kezdete óta, a becslések szerint világszerte több mint 53 millió új esetet regisztráltak.
A szoftver elsősorban a beszédhang megváltozását elemzi.
Haalaadaas címmel jelent meg Tatár Sándor új, hatodik verseskötete, melynek központi ciklusa a depresszió démonával való küzdelem kínjait nyelvi síkra tereli, és fanyar humora révén még az élvezet ambivalens érzetével is megajándékozza az olvasót. Terápiáról és csodáról egyként kérdeztük a szerzőt.
A Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia statisztikáiból kiderül, hogy a pandémia ideje alatt jelentősen nőtt az önsértő fiatalok száma.
Jesse Lingard azon is elgondolkodott, hogy szögre akassza cipőjét.
Sokan nem fordulnak szakemberhez, állapotuk egyre romlik és akár öngyilkosságba is menekülhetnek.
Nagy a környezet felelőssége, észre kellene venni a súlyos állapot jeleit; ha a beteget a halál gondolata foglalkoztatja, végrendeletet ír, búcsúzkodik.
A bizonytalanság, a korlátozások jelentősen rontották a huszonévesek mentális állapotát, és ez nem javult nyáron, az enyhítések idején sem.
A kortizolszint megállapítása segítheti a depresszió diagnosztizálását és kezelését is.
Egy új kutatás szerint annál hatásosabb, minél többször csináljuk.
Szorongással, depresszióval élték meg a koronavírus-járvány miatti bezártságot.
Van, aki beteget is képes jelenteni, hogy megnézhesse a kedvenc sorozata összes részét. A binge watchingnak nevezett jelenség, amely függőséget is képes okozni, hat a szervezet fizikai és mentális állapotára is.
Sokakat mentálisan is megvisel a túlsúly, de ha lelkileg jól vagyunk, a testünk még az életmódváltás – kezdeti – nehézségeire is jobban reagál.
Hiába tartják a szeretet és a béke ünnepének, sokak számára már az adventi időszak is stresszes és szorongással teli.
Újabb kutatás igazolta, az egészséges táplálkozás segítheti a depressziós tünetek enyhítését.
A tudósok szerint a negatív tapasztalatok feldolgozásában kulcsfontosságú agysejtek lehetőséget teremthetnek a depresszió kezelésének új módjára is.
Borongós időben gyakran lehetünk kedvetlenek, amit az egyre korábbi sötétedés tovább ront. Aggódni akkor kell, ha hosszabb ideig sem tudunk kimozdulni a letargiából.
Depresszió, demenciával való küzdelem, öngyilkossági kísérletek, saját test elfogadása, szülés, anya-gyerek kapcsolat, nagymamaság vagy éppen egy melltartóvásárlás viszontagságai és örömei. Babarczy Eszter A mérgezett nő című, regényfolyammá váló novellafüzére tabusított érzéseket, élethelyzeteket jár körül – mellbevágóan őszintén és nyersen. Az egyetemi oktató, műfordító, eszme- és művészettörténésszel új, életrajzi ihletésű fikciós kötetéről beszélgettünk.
Segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében a varázsgombákban lévő hallucinogén anyagok.
Mindenkit, de különösen a kamaszokat viselheti meg, hogy a lazulás helyett vissza kell térni a szoros napirendhez.
Egy új tanulmány szerint a mentális betegségek kialakulásával is kapcsolatba hozható a légszennyezettség.
Kutatások szerint a Hashimoto-thyreoditiszben szenvedők körében magasabb a depresszió és a pánikbetegség előfordulása.
Csapdában érzik magukat azok a nők, akik túl sok időt töltenek munkával – egy új kutatás szerint a túl sok munka depressziót okoz a nők jó részénél.
Nagyobb a depresszió kockázata azoknál a nőknél, akik heti 55 óránál többet dolgoznak - mutatták ki brit kutatók, akik szerint férfiak esetében ez nem áll fenn.