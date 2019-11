Elutasították a Párbeszéd feljelentését a kiszivárgott hangfelvétel ügyében

2020. december 31-ére módosul a céldátum. A múzeum főigazgatója szerint az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ nincs fogadókész állapotban.

Bár a kormányhatározat szerint a 2017 decemberében bezárt Néprajzi Múzeumnak jövő év júliusáig el kellene hagynia az egykori Kúria Kossuth téri épületét, 2020. december 31-ére módosul a költözés céldátuma – jelentette be Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója. Szerinte számos olyan gyűjteményi egységük van, amivel már akár holnap elkezdhetnék a költözést, ám az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) – amit májusban Orbán Viktor miniszterelnök avatott fel a Szabolcs utcában – nincs fogadókész állapotban, még a raktározási technológiáját szerelik. Ám ide kellene szállítani a Néprajzi mintegy negyedmilliós műtárgygyűjteményének nagy részét. – Addig egy papírlapot nem viszünk oda, amíg nem teljesen biztonságos az OMRRK, amíg száz százalékig nem biztosított ott a műtárgyak megfelelő környezete, az olyan szempontokat figyelembe véve, mint például a páratartalom, a hőmérséklet, a világítás – fogalmazott a főigazgató, aki megérti, hogy egy friss építésű betonépületnek idő kell a száradásra. Példaként a Liget-projekt egy másik beruházását, a Komáromi Csillagerőd szeptemberben befejezett rekonstrukcióját hozta fel, ahová a Szépművészeti Múzeum szobormásolatainak egy része fog költözni. – Nem az a lényeg, hogy egy határidőt teljesítsünk, hanem hogy a magyar állam vagyonát, a pótolhatatlan műkincsállományt a lehető legjobb feltételekkel és biztonságosan költöztessük – mondta Kemecsi Lajos, aki úgy tudja, a költözést jövő év kora tavaszán kezdhetik el. Arra viszont nem tudott válaszolni, a műtárgyak költöztetésére a a projekt gazdája, a Városliget Zrt. kiírta-e a közbeszerzési pályázatot. A Néprajzi Múzeum Városligetnél épülő új épületéről a főigazgató elmondta: a beruházás már a magasépítésű munkáknál tart, elkészült például a múzeum nyolcvan méter hosszú, földalatti főlépcsője is. Kemecsi Lajos úgy tudja, nincs akadálya annak, hogy 2021 decemberére az eredeti terveknek megfelelően fejeződjön be az épület kivitelezése.