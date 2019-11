Hofi Géza nyomában

Bemutatták a Kossuth Kiadó gondozásában megjelent Hofi naplója című kötetet.

Nem ismertem senkit, aki ennyire megtalálta volna a saját szerepét a világban, mint Hofi Géza – mondta lapunknak Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója az Örkény Könyvesboltban, ahol a Kossuth Kiadó gondozásában megjelent Hofi naplója című kötetet mutatták be. – Nem volt benne semmi színjáték, hamisság, önazonos tudott lenni és őszinte, valószínűleg a szinte páratlan népszerűségét is ennek köszönhette. Én még emlékszem arra az időre, amikor a közgondolkodást az határozta meg, hogy mit mond valamiről Hofi. Többet jelentett az ő véleménye, mit az, hogy mi hangzik el valamiről a rádióban, vagy a televízióban. Arra a kérdésre, hogy mennyire lehetett rendezni őt, a direktor azt felelte: erre nem nagyon volt szükség, mert Hofi a maga műfajában gyakorlatilag önmagát rendezte, mivel nagyon szorgalmas volt, és nagyon gyorsan reagált az aktualitásokra, ezért minden este új elemeket illesztett az estjébe. Hofi Gézát Ádám Ottó, a Madách Színház korábbi igazgatója hívta az akkori Madách Kamarába, és biztosított neki két, három estét hetente. Ezekben az önálló műsorokban partnerként ott ült a színpadon Malek Miklós zeneszerző, aki írt is Hofiról a kötetben. A zene és Hofi kapcsolatáról Malek lapunknak úgy fogalmazott: Hofi prózája és a zenéje összefüggött, egyik segítette a másikat. – Géza ritmusérzéke genetikai adottság volt, de folyamatosan hallgatott zenét, és ha a zenei, vagy énekesei pályát választja, abban is sokra vihette volna. És a legfontosabb, hogy sokakkal ellentétben ő nem a saját fejére tette fel a koronát, hanem megvárta, illetve megdolgozott azért, amíg a közönségtől kapja meg – jegyezte meg Malek Miklós. Hofi Ildikó, aki a kiadó rendelkezésére bocsátotta Hofi képes, rajzos naplóját és több fotót, amelyet még eddig nem publikáltak, kérdésünkre elmondta: hét évig éltek együtt, mivel Hofi tizenhét évvel ezelőtt, nagyon korán, hatvanöt évesen elment. Ám ez az időszak maga volt a tűz, végig egyetértésben és szeretetben. A kötet előszavát Müller Péter írta, de írt benne Hofiról Spiró György, Kalmár Tibor, és több, a művésszel készült archív interjú is bekerült az impozáns kiadványba. Szerepel benne beszélgetés Gajdó Tamás színháztörténésszel és Hofi Ildikóval is. A kötet melléleteként Hofi Gézának a magyar fociról készített karikatúrasorozatát vehetik a kézbe.