Hatoldalas dokumentumban válaszolt Várhelyi az EP külügyi bizottságának

A napokban több ország tudományos minisztere is Budapestre látogat, hogy részt vegyen a november 22-én kezdődő, többnapos Tudományos Világfórumon, ennek ellenére a magyar kormánytagok közül senki nem lesz ott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által szervezett rendezvényen. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, a jövő januárban megalakuló Nemzeti Tudománypolitikai Tanács elnöke, aki jelentős szerepet játszott az MTA „átalakításában”, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) létrehozásában, kapott meghívót, de egyéb elfoglaltságaira hivatkozva lemondta a részvételt. Pedig a rendezvényről idén májusban még elismerően beszélt Szijjártó Péter külügyminiszter: a New York-i ENSZ-székházban, egy oktatási konferencián büszkélkedett el azzal, hogy idén újból Magyarország ad otthont a Tudományos Világfórumnak. Az esemény zárórendezvényén azonban, amit november 23-án, az Országházban tartanak majd, várhatóan nem ő, hanem Pacsay-Tommasich Orsolya Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár fog beszédet tartani. A szerdai megnyitón pedig Áder János államfő ünnepli majd a tudományt – aki nyáron gondolkodás nélkül aláírta az MTA-t kutatóintézeteitől megfosztó, nemzetközi felháborodást keltő törvényt. A Tudományos Világfórum magyar kezdeményezésre indult még 2003-ban, azóta minden második évben megrendezik. Előzménye az 1999-ben ugyancsak Budapesten megtartott Tudomány Világkonferenciája volt. Egyik fő célja, hogy az emberiség előtt álló világméretű kihívásokra adható hiteles válaszokat tudományosan megalapozza, illetve hogy tudósok, politikusok, gazdasági szakemberek megvitassák a tudomány mindennapi életre gyakorolt hatását, a tudományos kutatások gazdasági, társadalmi szerepét. Az idei fórum fő témája a tudományetika és a tudományos kutatások társadalmi felelőssége például a géntechnológiai kutatások, a mesterséges intelligencia, az infokommunikációs technológiák fejlesztése terén. Szó lesz a tudományfinanszírozás helyzetéről, illetve a klímaváltozással járó kihívásokról is. A rendezvényen mintegy 40 országból több mint 70 előadó vesz majd részt.