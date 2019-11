A fogaskerekű meghosszabbítása a megoldás Karácsony és Pokorni szerint, pedig a kormány már kihátrálna az egészből

A teljes ellenzék akarta a magyar Országgyűlés elé vinni az unióban elfogadott, Törökországot elítélő politikai nyilatkozatot. A Fidesz nem engedte.

- bármilyen meglepő is, ezt egy ősfideszes mondta, méghozzá most, ősszel, a török offenzívát elítélő közös uniós politikai nyilatkozat elfogadása után.

- írta a 24.hu ma. A lap Németh Zsoltot, a Fidesz frakcióvezető-helyettesét idézte . Ebben a nagy elítélésben persze ott lebeg egy óriási logikai buborék, vagyis az, hogy ezt Erdogannak úgy tálalják, hogy sehogy, sőt: "Erdogan személyesen köszönte meg Orbánnak, hogy kiállt a török offenzíva mellett" - harsogta a média, s tette mindezt azután, hogy - mint már írtuk - az Európai Unió, soraiban Magyarországgal, egyhangúlag fogadta el a török elnök háborúját elítélő nyilatkozatot. Az már más kérdés, hogy első nekifutásra az uniós nyilatkozat nem jött össze, ugyanis Magyarország kormánya egyedüli tagországként megvétózta azt, ezzel időt nyerve Törökországnak arra, hogy az elfogadás előtt megindíthassa az offenzívát. Ahogy azt a Népszava elsőként megírta, Tóth Bertalan (MSZP) jegyzi a nemrég az unióban elfogadott nyilatkozattervezet magyarított változatát , ami érdekes helyzet elé állította most a kormányt. A szöveg ugyanis egy az egyben átveszi az Európai Unió által ratifikált, Törökországot elítélő nyilatkozat szövegét, amit - mondjuk sokadszor - a fideszes EP-képviselők is megszavaztak. Tóthon és az MSZP-n kívül a teljes ellenzék beállt a magyar változat mögé, azonban várható volt, hogy a külügyi bizottság fideszes többsége leszavazza - itt és most: tartózkodik - a dokumentumot, így az nem kerülhet az Országgyűlés elé. Az ok nyilván nem az, mint amit az egyetértő mondat után tett még hozzá Németh Zsolt, vagyis hogy a nyilatkozat megerősítő elfogadását feleslegesnek tartották, ezért tartózkodtak annak tárgysorozatba vételénél.