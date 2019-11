Több, mint pikáns, hogy Orbán jelöltje fogja számon kérni Észak-Macedónián, Szerbián, Albánián a jogállamiságot

Az ellenzék számára nem Várhelyi Olivér felkészültsége, hanem a függetlensége kérdés.



Gyöngyösi Márton szerint „több, mint pikáns”, ha az Orbán-kormány jelöltje fogja számon kérni Észak-Macedónián, Szerbián, Albánián a jogállamiságot, miközben emiatt folyik ellene eljárás az EU-ban, ebben pedig Várhelyi Olivér „foggal körömmel védte Orbán Viktort”. Úgy vélte, nem csak a biztosjelölés körüli anomáliák rontják Magyarország nemzetközi renoméját, hanem az Európai Néppárt és a Fidesz vitái is – utalva a közelgő néppárti kongresszusra, ahol a kérdés téma lesz, bár nem várható döntés a Fidesz tagságáról. De az már biztos, hogy a Fidesz nem vesz részt a tisztújításban, így elbukja eddigi alelnöki helyét. - Nem tudom, meddig folytathatja ezt a „kint is vagyok, bent is vagyok játékot a Néppárttal a Fidesz, ez mindkét félnek nagyon kellemetlen. Az biztos, hogy az ország érdekérvényesítő képessége súlyosan roncsolódott ebben a folyamatban – mondta Gyöngyösi Márton.

Tudtuk előre, hogy nagyon felkészült diplomata, jól ismeri az uniós intézményeket és azok működését. Nem a felkészültsége volt a kérdés, hanem a függetlensége, ebből a szempontból pedig a meghallgatáson kudarcot vallott. Arra voltunk kíváncsiak többen, hogyan lesz képes Várhelyi Olivér a feladatát független módon végezni, miután a Türk tanács ülésén világosan kiderült, hogy Orbán Viktor bábként tekint rá – mondta a Népszavának Gyöngyösi Márton. A Jobbik független EP-képviselője a parlament külügyi bizottságának tagjaként vehetett részt a magyar uniós biztosjelölt múlt csütörtöki meghallgatásán. (A magyar biztosjelölt hétfőn utolsóként ment át a bizottsági meghallgatásokon, a többi ország jelöltje már korábban megkapta szükséges támogatást.)Gyöngyösi Márton szerint „több, mint pikáns”, ha az Orbán-kormány jelöltje fogja számon kérni Észak-Macedónián, Szerbián, Albánián a jogállamiságot, miközben emiatt folyik ellene eljárás az EU-ban, ebben pedig Várhelyi Olivér „foggal körömmel védte Orbán Viktort”. Úgy vélte, nem csak a biztosjelölés körüli anomáliák rontják Magyarország nemzetközi renoméját, hanem az Európai Néppárt és a Fidesz vitái is – utalva a közelgő néppárti kongresszusra, ahol a kérdés téma lesz, bár nem várható döntés a Fidesz tagságáról. De az már biztos, hogy a Fidesz nem vesz részt a tisztújításban, így elbukja eddigi alelnöki helyét. - Nem tudom, meddig folytathatja ezt a „kint is vagyok, bent is vagyok játékot a Néppárttal a Fidesz, ez mindkét félnek nagyon kellemetlen. Az biztos, hogy az ország érdekérvényesítő képessége súlyosan roncsolódott ebben a folyamatban – mondta Gyöngyösi Márton.

A jobbikos politikus már többször elmondta, hogy pártja néppártosodásának egyik komoly fokmérője a nemzetközi elfogadottság, ebben pedig nagyon fontos jelzés lenne, ha betagozódna valamelyik nagy nemzetközi pártcsaládba – akár a Fidesz helyére is az EPP-be. - Az EP jobboldalán komoly mozgások várhatók. Erre vonatkozóan már láttam olyan számításokat, amelyek az EPP-től jobbra álló Identitás és Demokrácia, valamint Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport erőinek egyesítéséről szólnak, és a Fidesz is egyre gyakrabban szavaz együtt velük, kiszavazva a Néppártból. Ha ez a tendencia erősödik, akkor a néppárt marad az egyedüli opció a néppártosodott Jobbik számára. Persze tudom, hogy ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, de azon dolgozom, hogy a következő öt évben bekövetkezzen – mondta. Gyöngyösi Márton szerint „kívülről és belülről is szabotálják az EU működését”, ezért nagyon nehéz dolga lesz az új Bizottságnak. Az egyik legsúlyosabb szabotőr maga Nagy-Britannia, a Brexit elhúzódásával, ezért „nagyon jó lenne, ha az Egyesült Királyság minél hamarabb távozna”. De „az EU-nak, ha sikeres akar lenni, a belső szabotőrökkel is le kell számolnia”. - Az nem megy, hogy Orbán Viktorok botokat dugdosnak a küllők közé minden alkalommal, amikor az EU-nak egységesen kellene fellépnie – mondta a Jobbik EP-képviselője arra utalva, hogy a magyar kormány akadályozta az Európai Tanácsban az észak-szíriai török offenzíva elítélését. Ezért az EU működését is meg kell reformálni - tette hozzá.