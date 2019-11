Gothár Péter maga jelentette be, hogy ő a zaklató rendező

Bemutatták A három Kurtág című filmet az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér nagytermében. A film utáni beszélgetésen újabb részletekre derült fény a családdal kapcsolatban.

Rejtvénynek is felfogható a mű címe, hiszen négy Kurtágot ismerünk: ennek megfelelően Kurtág György, a nemrégiben elhunyt Kurtág Márta, ifj. Kurtág György és Kurtág Judit volt valójában a főszereplője az ötven perces dokumentumfilmnek. Igaz, azt is tudjuk – ezt sokan és számtalanszor elmondták, leírták -, és elhangzik a filmben is az operát, a Játszma végét betanító korrepetitor Arnaud Arbet-tól: Kurtág György és felesége, Márta igazából egy személyiség. Erre rögtön a film nyitó képsora utalt is: a zeneszerző négykezes átiratában ketten játsszák Bach két kézre írt G-dur duettjét, de azt is megtudtuk, volt olyan részlete az operának, amelyet felesége megjegyzése után Kurtág teljes egészében újra komponált. Vagyis a film címe az is lehetett volna: A három Kurtág-generáció, hiszen Judit, aki a film egyik rendezője is volt, ifj. Kurtág György lánya. A forgatást a francia Maryline Charrier nagyjából abban az időben kezdte, amikor a milánói Scalában egy évvel ezelőtt bemutatott Beckett-Kurtág-opera betanítása az énekesek számára elkezdődött, a helyszín Kurtág Márta betegsége miatt lett később a Budapest Music Center, a BMC, ahol a házaspár az utóbbi években élt. A szereplők nagyrészt tehát franciául beszélnek, a film magyar feliratozású. A történet, ha dokumentumfilm esetében beszélhetünk ilyenről, két szálon fut. Egyrészt megismerhetjük a Kurtág családot, mint alkotóművészeket - magánemberi mivoltukban itt nem igazán szerepelnek - összetartozásuk inkább csak alkotói kapcsolatként jelenik meg. Másrészt betekintést nyerhetünk abba folyamatba, amelynek során az énekesek elsajátították Kurtág felügyelete mellett az opera szólamait egy rendkívül hosszú és apró részletekbe menő folyamat során. Ifj. Kurtágtól megtudjuk, bár az út adott volt számára a klasszikus zene felé, a komponistává váláshoz, mégis, csak némi kitérővel jutott el oda. A Beatles, a Pink Floyd, Jimmy Hendrix arra késztették, hogy egy évre megszakítsa zongoratanulmányait. Láthatjuk, amint az általa feltalált, különleges szintetizátoron vagy inkább felette, olyan kézmozdulatokkal játszik, mintha varázsolna, továbbá beszél arról, hogy bár végül zeneszerzői útja másfelé vezetett mint apjáé, próbálkoztak együttműködéssel. Láthatunk erre is példát, amint közösen játszanak szintetizátoron. Judittól azt tudjuk meg, hogy viszonylag hamar rájött, az ő terepe nem annyira a muzsika, inkább a vizualitás, a fotó, a videó, de az utóbbiban meghatározó alap nála is egyfajta módon a zeneiség, ebből is láttunk kis bemutatót, a mozgás ritmusa volt árulkodó a részletben. A vetítés utáni beszélgetésen, amely Mérei Anna vezetésével folyt, és résztvevői Fazekas Gergely zenetörténész és Felszeghy Ádám producer voltak, hangsúlyozottan az derült ki, Kurtág György zeneszerzői világában ott létezik az elmúlt ezer év egész európai zenetörténete. Info: A három Kurtág - dokumentumfilm, 51 perc, 2019 Rendező: Kurtág Judit, Maryline Charrier