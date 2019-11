A BBC riportfilmet készített a magyar határon rekedt kisfiúról és apjáról

Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) képviselői jövő hétfőn veszik át megbízólevelüket – tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Választási Iroda.

A roma országos nemzetiségi választás eredménye szerdán vált jogerőssé, miután a Kúria a várakozásoknak megfelelően elutasított egy jogorvoslati kérelmet. Arról, hogy mikor tartják az ORÖ alakuló ülését, várhatóan most csütörtökön döntenek. Valószínűnek tűnik, hogy az alakuló ülést is hétfőn, a megbízólevelek átadását követően rendezik meg. Ezt az időpontot javasolta Farkas László, a Fiatal Roma Országos Szövetsége (Firosz) elnöke is, aki két másik szervezet – Roma Polgárjogi Mozgalom és Phralipe – vezetőivel egyetértésben fordult Rádi Péterhez, a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez. A lapunkhoz eljuttatott levél tanúsága szerint Farkas László hangsúlyozta: nagyon szeretnék, ha hétfőn sor kerülhetne az ORÖ alakuló ülésére is, hiszen a költséghatékonyság és az idő múlása ezt teszi a leglogikusabb lépésnek.