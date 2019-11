Termelő erő lehetne az egészség

Ha ezer milliárddal többet költene az állam az egészségügyre, úgy 150 ezer potenciális munkavállalót nyerne a gazdaság.

A 25-50 év közötti korosztály még ugyanolyan arányban dolgozik Magyarországon, mint például Csehországban vagy Svédországban, de ötven felett már az átlagosnál nagyobb mértékében tűnnek el a magyar munkavállalók a munkaerőpiacról. Ennek oka az egészségük megromlása, illetve az egészségügy állapota – derült ki a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) által szervezett XXI. Pénzügyi Csúcstalálkozón. A rendezvényen, ahová főként a vállalati vezetők köréből érkezett a hallgatóság, az előadók és a közönség is arra kereste a választ: hogyan lehetne hatékonyabbá, és fenntarthatóvá tenni a magyar egészségügyet?

Magyarországon a munkaerőhiány már a gazdasági növekedés korlátja – állította Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára, aki szerint 50 év felett a magyarok egészségi állapota egyre rosszabb. Hozzátette: ha mindenki, aki elérte az öregségi korhatárt nyugdíjba menne, 200 ezer ember esne ki öt éven belül a munkaerőpiacról. A születéskor várható élettartamban is a sor végén kullogunk. Az Eurostat adatai szerint egy svéd 65 éves még legalább 15 évnyi betegség nélküli életre számíthat, addig a magyar legfeljebb feleennyire. Éppen ezért a népesség egészségi állapotának javítása alapvető érdek, az ország versenyképességének a feltétele.

– Látjuk az előttünk álló feladatokat az egészségügy területén – mondta az államtitkár, aki szerint legalább olyan fontos rávenni az embereket az életmódváltásra, az egészséges testsúlyuk megőrzésére, a szűrővizsgálatokon való nagyobb arányú részvételre, mint az ellátórendszer kiigazításával foglalkozni. Hozzátette: mindenkinek az az elemi érdeke, hogy a betegségeket minél korábban szűrjék ki. Az államnak is olcsóbb a szűréssel idejében megtalált kórt kezeltetni, mint a már kialakult rák terápiáját finanszírozni. Az egészségügyi rendszer működését jellemző adatokat is idézett az államtitkár. Eszerint a magyarok túl hosszan – évente átlagosan kilenc napig – nyomják a kórházi ágyat, és túl sok az orvos-beteg találkozás. Mint mondta: ezek az adatok is mutatják, hogy az ellátórendszer nem működik optimálisan. Az egészségügyi intézmények adósságát nem tudta a kormányzat kordában tartani, ebben azonban az intézményvezetőknek is van felelőssége. „Ha nem tudjuk növelni a születések számát, akkor a megelőzhető halálozást kell csökkenteni” – vélekedett Jaksity György, a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója, az igazgatóság elnöke előadásában. Szerinte nem az a dráma, ha egy családban nem születik több mint egy vagy két gyerek, hanem az, hogy évente 30 ezer olyan ember meghal, akiknek a halála elkerülhető lenne. Hozzátette: katasztrofálisak az egyes, különösen a daganatos betegségekben a gyógyítási eredményeink. Mint mondta, az egészségügy a gazdaság egyik legköltségesebb szegmense, ám a gazdasági növekedés többletéből nem jutott arányosan e területnek. A GDP arányos ráfordítás korábban sem volt több nyolc százaléknál, ám ez mostanra hat százalék körülire esett. A közfinanszírozás arányával az európai országok között az utolsó helyen állunk, magas a "zsebből fizetett" szolgáltatásvásárlás aránya, és amire költünk az is gyenge hatékonyságú. Jaksity György saját modellszámításával azt igazolta, hogyha ezer milliárddal többet költene az állam az egészségügyre, úgy 150 ezer potenciális munkavállalót nyerne a gazdaság. Hozzátette: az egészségügyre elköltött közpénz nagy része most a kórházak konszolidációjára megy el és ez rossz irány.