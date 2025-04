A mellüket adták az életért

Nők, akik a keserves kemónál is fájdalmasabbnak élték meg a hajuk elvesztését. Most mindegyikük elégedettebb, mint a betegsége előtt. Az eltávolított, majd helyreállított mellüket hennával megfestve kamera elé álltak, hogy megmutassák, van élet a mellrák után is. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Íme hat sors, hat bátor nő harca a kór ellen.