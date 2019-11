November 17-ig 120 900 ember kért menedéket.

Franciaországban nyújtották be a legtöbb menedékkérelmet idén Európában, ezzel első ízben a 2015. évi menekültválság óta Franciaország megelőzte Németországot - közölte csütörtökön Párizsban Christophe Castaner francia belügyminiszter. Alig négy éve, a szíriai háború kiváltotta válság csúcspontján 80 075 menedékkérelmet nyújtottak be a francia menekültügyi hivatal, az OFPRA szerint, míg Németországban ennek több mint tízszerese, mintegy 890 ezer volt a menedékkérők száma. "Ma azt tapasztaljuk, hogy október 20-án Franciaország került az első helyre Európában a menedékkérelmek száma tekintetében, miközben egyre kevesebben érkeznek Európába. Ez statisztikai rendellenesség, amelyen dolgoznunk kell" - jelentette ki Castaner, miután a bevándorlásügyi együttműködésről tárgyalt georgiai kollégájával, Vahtang Gomelaurival. "A két ország fej-fej mellett halad, de az a tény, hogy Franciaország megelőzte Németországot, jelképes" - mondta a francia belügyminiszter. Egy belügyminisztériumi vezető szerint november 17-én 120 900 menedékkérelmet tartottak nyilván Franciaországban, Németországban pedig 119 900-at. Tavaly még 184 ezren kértek menedéket Németországban, míg Franciaországban 123 ezren. A nevének elhallgatását kérő illetékes szerint ez azzal magyarázható, hogy azok a bevándorlók, akiket másütt elutasítottak, Franciaországban próbálkoznak ismét. "Ezért sürgetjük a menekültügy és a schengeni egyezmény uniós szintű reformját" - tette hozzá. A tendencia visszafordítása érdekében és a menedékkérők számának - amely Franciaországban 2019-ben várhatóan 10-15 százalékkal emelkedik - kiegyensúlyozására a francia kormány több intézkedést is javasolt. Egy hónappal a menekültügyi kérelmekről Emmanuel Macron államfő kezdeményezésére tartott parlamenti vita után a kormány egyebek mellett a kérelmek elbírálásának gyorsítását, a szociális támogatásokhoz való hozzájutás 3 hónappal való késleltetését és a kérelmek elutasítása után azonnali kiutasítást javasolt. Ezekkel az intézkedésekkel azt akarják világossá tenni, hogy Franciaország továbbra is támogatja a védelemre szorulókat, de azokat nem, ki akarják játszani a vonatkozó jogszabályokat - hangsúlyozta csütörtökön Christophe Castaner. A francia miniszter elmondta, hogy 2019 első hónapjaiban a legtöbb menedékkérő Georgiából (Grúzia) érkezett, havonta több mint ezer. Májusi tbiliszi látogatása óta a menekültáradat 50 százalékkal csökkent. Ezt a fajta együttműködést kell támogatni, erre Georgia jó példa - tette hozzá.