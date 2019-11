334,60 forinton az euró

A kancelláriaminiszter a kezébe tett papírokból azt olvasta ki, hogy tavaly nyereséggel zárt Mészáros Lőrinc Mátrai Erőműve. Pedig nem.

Mészáros Lőrinc viselt dolgai védelmében ismét erősen belezavarodott az adatokba Gulyás Gergely. A kancelláriaminiszter azt próbálta megmagyarázni, miért lenne jó, ha az állam megvenné a veszteséges erőművet. Ennek kapcsán azt állította a kormányinfón, hogy míg a - miniszterelnöki strómannak tartott – üzletember érdekeltségébe tartozó Mátrai Erőmű 2017-ben veszteséges volt, azt követően nyereségessé vált. Ennek bizonyítékaként tálalta, hogy "tavaly" a cég 11 milliárd forint osztalékot fizetett Mészároséknak. Az RTL Klub felvetésére nem tartja Mészáros Lőrinc kisegítésének azt sem, hogy – amiként a két fél szerdán bejelentette – az állami MVM megvásárolná a Mátrai Erőművet a Mészáros-féle Opustól. Azt is hozzáfűzte, hogy ezek a nyilvános adatok állnak rendelkezésére. Ezzel szemben a valóság, hogy a rendelkezésre álló nyilvános adatok szerint a társaság tavaly 817 millió forintos veszteséggel zárt. Bár az adózás előtti eredmény még hasonló mértékű pluszt mutat, egy korábbi beruházásuk nyomán egy nagyobb közterhet be kellett fizetniük. Ez ugyanakkor szintén a gazdálkodás része, a végső, tényleges "eredmény" ennek figyelembe vételével alakul ki. Mészáros Lőrincék ez, illetve a 2017-es, 9 milliárdos gigaveszteség ellenére idén - és nem tavaly - a társaság pénzügyi tartalékaiból 11 milliárdot felvettek, vagyis egyszerűen megcsapolták a veszteséges cég tartalékait. E döntésüknek nem erősítenie, hanem éppenséggel gyengítenie kellene a kormány vételi kedvét. A helyben bányászott lignittel üzemelő egység jelentős légszennyezése és az ennek részbeni „megváltására” szolgáló szén-dioxid-kvóta emelkedő ára szintén nem teszi kapóssá a portékát. Bár az egység szénblokkjait 2030-ra be kéne zárni, a cég addig új típusú áramtermelő berendezések telepítésével megőrizné piaci helyzetét. A kormány a kérdésben láthatólag zavarodott , Emellett is szaporodnak a Mátrai Erőműnél bakik . A környékbeliek kedélyeit most főleg az erőmű területéről származó, korábban sose tapasztalt bűz borzolja . Az akár egészséget is veszélyeztető anyag a telephelyen üzemelő, Mészárosék építette búzakeményítőgyárból szivároghat. Az erőmű , illetve a helyi katasztrófavédelem mégsem a lehetséges okokra, hanem elsősorban a lakosság nyugtatására összpontosító közléseket hoz nyilvánosságra.