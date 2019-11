Nemcsak kellemetlen, a hálótársat is veszélyeztetheti a horkolás

Régen tapasztalt nyugodt, sőt napos napok következnek, ám a hőmérséklet csökken, közelít az évszaknak megfelelőhöz, ami a megfázásveszély növekedésén túl panaszokat is okozhat.

Az elmúlt napok kettősfrontjának maradékából pénteken lehet még némi csapadék, elsősorban északkeleten, de aztán a hét elejéig száraz lesz az időjárás. Sőt a hétvégén még a nap is sütni fog. A kissé felhős éjszakákon erősebben lehűl a levegő, több helyen talajmenti fagy is előfordulhat, lesz, ahol kétméteres magasságban is 0 fok alá hűl a levegő. A nappali felmelegedés is mérséklődik, a hőérzetet pedig a megerősödő szél is csökkenti – írta Pintér Ferenc meteogyógyász a Facebook-oldalán

Bár a frontra fogható panaszok enyhülnek, nem szűnnek meg teljesen. Sokaknál izomgörcsök, hasi panaszok jelentkezhetnek, de a vérnyomás is ingadozhat. Nagy lesz a megfázásveszély és az ízületesek problémái is felerősödhetnek. A reggeli fájdalmak napközben is megmaradhatnak. Célszerű a végtagokat finoman átmozgatni és folyamatosan melegen tartani – ajánlotta a szakember.