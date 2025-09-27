Tettét részegségével magyarázta. Azt sem tudta, hol van.
Kutatások szerint az alvás nem csupán a testi regeneráció szempontjából létfontosságú, hanem a döntéshozatal és a problémamegoldás hatékonyságát is jelentősen javítja.
A klímaváltozás közvetlen, jól érzékelhető hatásai mellett egyre több olyan jelenségre hívják fel a figyelmet a kutatók, amelyekre korábban nem gondoltunk volna, de ugyancsak a felmelegedés számlájára írhatók.
Negyven alváskutató írta alá azt a levelet, amelyben az álmokban való hirdetések szabályozására hívnak fel, ugyanis egyre több cég kísérletezik olyan technikákkal, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy tudtuk nélkül befolyásolják azt.
Időnként javíthat az éberségen és a hangulaton, de a bonyolultabb feladatok elvégzését nem segíti a koffein, ezt – is – megfelelő minőségű és mennyiségű alvással lehet elérni.
50-60 évesek körében feltárták az alvási idő hossza és a demencia közötti kapcsolatot, azt egyelőre nem tudják a brit kutatók, hogy fiatalabbak esetében is van-e ilyen összefüggés, és azt is később tervezik megállapítani, hogy az alvási zavarok kiküszöbölésével megelőzhető-e a szellemi leépülés.
Átlagosan 10 perccel, aminek oka, hogy - jobb híján - otthon töltjük az estéinket.
Az egymást erősítő negatív hatások egyre mélyebbre taszíthatnak. Ma van az alvás világnapja.
Egy új megközelítéssel végzett kutatás szerint meghatározzák az éjszakai nyugalmat, de a nappal észlelt tüneteket is az aznap tudomásunkra jutott halálozási adatok.
Ecetmuslicák agyi aktivitását és viselkedését tanulmányozva kiderült: a mélyalvás ősi, helyreállító erővel bír, ellensúlyozza a sebezhetőséget.
Rendszeresen 7-8 órás, zavartalan alvás szükséges a szervezet megfelelő működéséhez, egy új kutatás szerint ezzel elkerülhető a szívelégtelenség kialakulása is.
Vasárnap hajnali 3-kor még csak 2 óra lesz. Lehet, hogy utoljára kell tekergetni az órákat.
Bár először készült ilyen témájú kutatás, az eredmény nem meglepő: jobb lenne, ha a gyerekek kevesebbet üldögélnének.
A megkérdezettek kétharmada vallja magát stresszesnek és 38 százalékuk nincs megelégedve alvásának minőségével.
A „gyengébb nem” reggel és napközben aktívabb és azt is jobban viseli, ha megzavarják az alvási ritmusát.
A nap és a kütyük által kibocsátott fénysugár pozitív és negatív hatásainak megítélése vitatott, az mindenesetre biztosan nem jó, ha túl sok árad ránk belőle.
A tanév indulása előtt célszerű elkezdeni barátkozni a „rendes” napi rutin visszatérítésével, mert ez a teljesítményt is befolyásolja.
Kialvatlanul dolgozni olyan, mint másnaposan robotolni, ráadásul „népgazdasági” szempontból sincs túl sok értelme.
A partnerrel alvás javíthatja a mentális egészséget, a memóriát és a problémamegoldást is.
Csak lassan, sok türelemmel és elszántsággal lehet gyógyítani az alvászavarokat.
A korlátozások feloldása után is fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás.
Korábbi kutatások szerint az alvás minősége összefügg az asztma tüneteinek erősségével, egy új tanulmányból kiderült, a mennyisége is befolyásolja a beteg egészségi állapotát és életminőségét.