Növeli a demencia kockázatát a kevés alvás

50-60 évesek körében feltárták az alvási idő hossza és a demencia közötti kapcsolatot, azt egyelőre nem tudják a brit kutatók, hogy fiatalabbak esetében is van-e ilyen összefüggés, és azt is később tervezik megállapítani, hogy az alvási zavarok kiküszöbölésével megelőzhető-e a szellemi leépülés.