Brexit – Éjfélig várja London válaszát az Európai Bizottság

A vádemelés ellenére az izraeli kormányfő foggal-körömmel ragaszkodik a hatalomhoz. A jobboldal egyelőre összezárt mögötte.

Olyan történt, ami még Izrael történetében sohasem:egy hivatalban lévő miniszterelnök ellen. A jelenlegi törvények alapján Benjamin Netanjahunak nem kell lemondania pozíciójáról, amíg be nem bizonyosodik bűnössége. Ő már jó előre jelezte is, ártatlannak vallja magát, nem enged a „politikai célzatú támadásnak”. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a kormányfő négy másik tárcát, az egészségügyet, a szociális ügyeket, a diaszpóra ügyeit, valamint mezőgazdaságit is viszi egy személyben, amikről viszont le kellene mondania. Mivel a szabályozást még sosem kellett élesben tesztelni, jogilag ingoványos talajra érkeztek, amiről további csatározások várhatók a bíróságon. Az ítéletre legkorábban három év múlva, de inkább még később lehet számítani. Ha bűnösnek találják a legkomolyabb vádakban, akár tíz év szabadságvesztéssel is sújthatják. Az izraeli vallásos, jobboldali alakulatok viszonylag egységesen összezártak a kormányfő mögött, meghálálva, hogy nem hagyta őket cserben a koalíciós tárgyalások során. Ugyanakkor a miniszterelnök pártján, a Likudon belül erősödnek azok a hangok, amelyek tisztújítást követelnek. Az országosan is népszerű Gideon Szaár korábbi oktatási – majd belügyminiszter már be is jelentkezett kihívónak, de erősen kérdéses, hogy össze tud-e szedni elég támogatót maga köré. Ki sietve, ki kivárva, de a párt vezetői alakjai közül többen „letették a hűségesküt”, kiálltak a kormányfő mellett. Közös kommunikációjuk az, hogy megilleti őt az ártatlanság vélelme, és „politikai puccs” zajlik ellene. Ezeket a rágalmazásokat Aviháj Mandelbitt főügyész határozottan visszautasította. A vádemelés bejelentésekor azt mondta „nehéz szívvel, de teljes lelki nyugalommal” hozta meg döntését, a törvény betartása pedig nem választás kérdése, nem politikai ügy, hanem kötelesség. Egy emberként mozdult meg az ellenzék is, lemondásra szólították fel Netanjahut, és több tiltakozást is szerveztek ellene. A vádemeléssel az eldőlt, hogy a centrista Kék és Fehér biztosan nem fog közösködni a Likuddal, legalábbis amíg Netanjahu áll az élén. Ezzel pedig elkerülhetetlennek tűnik, hogy egy éven belül harmadszor is választásokat rendezzenek Izraelben. Kérdés, hogy a történteknek milyen hatása lehet a Likud szereplésére? A 12-es csatorna megbízásából készült közvélemény-kutatás szerint – amely még a vádemelés bejelentése előtt készült – a válaszadók 46 százaléka szerint le kellene mondania a kormányfőnek, 30 százalék szerint viszont megtarthatná pozícióját.