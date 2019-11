Pogátsa Zoltán közgazdász kiemelte: sokan már most Karácsony Gergelyt, az új főpolgármestert szidják – pedig alig telt el néhány hét azóta, hogy megválasztották.

A kormány indokolatlanul szűkítette az önkormányzatok mozgásterét. Erre adott rossz válaszként az ellenzék úgy gondolhatja, hogy annál jobb, minél több szabadsága van az önkormányzatoknak. Miközben például a lakáspolitikában a kerületi önkormányzatok most is túl nagy szabadsággal rendelkeznek – állapította meg Misetics Bálint szociálpolitikus, A Város Mindenkié Csoport aktivistája. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatoknak garanciális, jogként igénybe vehető szolgáltatásokat kellene nyújtaniuk. A józsefvárosi Wesley Főiskolán rendezett fórumon a főváros és a kerületek közötti feladatmegosztásról szólva Szatmári Andrea, az Utcajogász képviselője egyenesen kezelhetetlennek minősítette a széttagoltságot. Ladányi János szociológus a rendszerváltás egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy a fővárossal szemben a kerületek a kelleténél nagyobb önállóságot kaptak. A fővárosi önkormányzatnál lényegesen több jogkört kellene hagyni. Ladányi szerint súlyos gond, hogy a kerületek nem akarnak szociális bérlakásokat építeni: eddig legalábbis csak a meglévők felújításában gondolkodtak. Márpedig önkormányzati bérlakásokra nem kizárólag a legelesettebbeknek, hanem – többek között – családalapításra készülő fiatal pároknak is szükségük lenne. Az eseményre szóló meghívójában Horváth Aladár, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség roma referense megkésett sikerként könyvelte el, hogy az újonnan megválasztott ellenzéki polgármesterek felfüggesztették a kilakoltatásokat, a lakhatást alapvető emberi jogként ismerik el. A beszélgetést vezető Pogátsa Zoltán közgazdász megjegyezte, hogy tapasztalatai szerint „elképesztő a türelmetlenség”. Sokan már most Karácsony Gergelyt, az új főpolgármestert szidják – pedig alig telt el néhány hét azóta, hogy megválasztották.