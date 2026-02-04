A budapesti választási rendszer átalakítását javasolja a Fidesz

Az önkormányzati választási rendszer átalakítását javasolja a Fidesz: ennek értelmében a fővárosi közgyűlésnek a főpolgármester mellett a 23 kerületi polgármester és a kompenzációs listáról bekerült kilenc képviselő lesz a tagja. Enyhítenének az önkormányzati képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokon, és változhat az ajánlás rendszere is - jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke és Rogán Antal, a kormánypárt parlamenti frakcióvezetője pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón. Kósa Lajos azt is mondta, hogy a Fidesz főpolgármester-jelöltjének eddig csak Tarlós István jelenlegi főpolgármester neve merült fel. Az őszi önkormányzati választásokra már az új szabályok vonatkoznának.