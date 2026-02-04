Az ellenzéki politikus szerint a kormány elvonásai miatt Budapest útjai Románia ceausescui korszakát idézik. Azt javasolja, hogy a főváros helyett is a kerületek kátyúzzanak.
Az V. kerületi önkormányzatot akár 250 millió forintos bevételkiesés is érhette. A lakóknak is gondot okoznak a sorozatos lezárások.
A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége fellép az ellen, hogy a kormány pártpolitikai alapon osztja szét a válságban a támogatásokat.
Közterületeken, közutakon és a szórakozóhelyeken is megjelentek a fegyveresek.
Csaknem 1,3 milliárd forint önkormányzati pénz átcsoportosításáról döntött a kormány.
A kormánymegbízott elutasítja a polgármesteri kérelmeket, arra hivatkozva, hogy most nincs veszélyhelyzet.
Az önkormányzati támogatásokat döntően utánpótlásnevelésre fordítják a nagy klubok – állítják lapunk kérdéseire válaszolva.
Pogátsa Zoltán közgazdász kiemelte: sokan már most Karácsony Gergelyt, az új főpolgármestert szidják – pedig alig telt el néhány hét azóta, hogy megválasztották.
A fővárost és a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető források idei megosztásáról is dönthet jövő szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés, amely várhatóan több mint harminc előterjesztésről tárgyal majd.
Tarlós István elérte célját: a kerületeknek 2016-tól nagyobb arányban kell beszállniuk a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásába - írta a Magyar Idők hétfőn honlapján.
Az ingatlanpiacra belépő ügyfelek jó részének okoz komoly fejtörést annak eldöntése, hogy lakást bérelni vagy vásárolni érdemesebb. Mások ugyanakkor azt számolgatják, hogy ha befektetési céllal, de hitelre vesznek egy ingatlant, akkor a bérleti díjak kitermelik-e a havonta esedékes részleteket- írja a bankmonitor.hu. A portál egy kalkulációs lehetőséget is felkínál a legkedvezőbb lakáshitelt kiválasztásához. A Duna House pedig közzétette a friss albérletárakat kerületi bontásban.
Január elsejétől a főváros VIII. és XII. kerületi rendőrkapitányságát is új kapitány vezeti - közölte a rendőrség a honlapján csütörtökön.
Elvi állásfoglalást hozott a szocialisták fővárosi párttanácsa a baloldali pártok megállapodástervezetéről. Úgy tudjuk, Horváth Csaba a párt főpolgármester-jelöltje a tanácskozás közben felajánlotta: ha kell, visszalép. Az Együtt-PM és a DK által közben jóváhagyott javaslatcsomagot - a párttanácson zajló viták ellenére - várhatóan támogatja az MSZP is. Így 15 kerületben az MSZP, az Együtt-PM, illetve a DK közös polgármesterjelöltet állít októberben. Falus Ferenc, a baloldal lehetséges főpolgármester-jelöltje Facebook-oldalán közölte: "készen állok a megmérettetésre".
Az önkormányzati választási rendszer átalakítását javasolja a Fidesz: ennek értelmében a fővárosi közgyűlésnek a főpolgármester mellett a 23 kerületi polgármester és a kompenzációs listáról bekerült kilenc képviselő lesz a tagja. Enyhítenének az önkormányzati képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokon, és változhat az ajánlás rendszere is - jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke és Rogán Antal, a kormánypárt parlamenti frakcióvezetője pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón. Kósa Lajos azt is mondta, hogy a Fidesz főpolgármester-jelöltjének eddig csak Tarlós István jelenlegi főpolgármester neve merült fel. Az őszi önkormányzati választásokra már az új szabályok vonatkoznának.