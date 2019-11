Közpénz milliárdokból újítják fel Tiborcz egyik kastélyát

A hatalom rajtunk próbálta ki, hogyan lehet sikeresen működtetni az elnyomó gépezetet – nyilatkozta Schönberger Ádám, a józsefvárosi közösségi helyet fenntartó Marom Egyesület vezetője.

A választások után megkerült az a korábban elveszettnek mondott, kulcsfontosságú dokumentum, amely bizonyítja, hogy az Auróra Közösségi Ház bérleti szerződése érvényes. Az önkormányzat visszavonta a bírósági keresetet, az Aurórának nem kell bezárnia – adták hírül Józsefváros új, ellenzéki vezetői, Pikó András polgármester és Erőss Gábor alpolgármester.

Ne higgyük, hogy a perdöntő irat a polgármesteri hivatal pincéjében, a véletlenül leselejtezett papírok között hányódott. A VIII. kerületi önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint a szerződés a hatósági ügyosztályról került elő, a postai tértivevény iktatószáma alapján. Annak feltárására, hogyan fordulhatott elő, hogy az előző vezetés idején mégsem sikerült megtalálni a szerződést, belső vizsgálat folyik.

„A vizsgálat eredményétől tesszük függővé, hogy eljárást kezdeményezünk-e az ügyben, amely elvileg akár a hivatali visszaélés gyanúját is felvetheti” – nyilatkozta lapunknak Schönberger Ádám, az Aurórát fenntartó Marom Egyesület vezetője.

A VIII. kerületi Auróra utcában működő Auróra több egyszerű szórakozóhelynél. A vállaltan baloldali-liberális szellemiségű közösségi tér olyan meleg vagy például roma csoportokat, szociális kérdésekkel foglalkozó szervezeteket is befogad, amelyekre a Fidesz-féle keresztény szabadság nem terjed ki.

Az Aurórát évek óta próbálják ellehetetleníteni. A hadjárat elindításához a brit fajvédő Nick Griffin adta meg a jelet 2017 márciusában, egy Budapesten rendezett szélsőjobboldali konferencián. Griffin a „keresztény-, Európa-, hagyomány- és nemzetellenes” Soros György magyarországi főhadiszállásaként jelölte meg az Aurórát, és módfelett elcsodálkozott azon, hogy a rendezvény magyar szervezői még csak nem is hallottak erről a létesítményről.

A hazai szélsőjobboldal elszégyellte magát tudatlanságáért, a konferenciát követően rendszeressé váltak az Auróra elleni (jellemzően homofób) atrocitások. Ezzel párhuzamosan a VIII. kerületi hatóságok is beindultak. Még Kocsis Máté volt a polgármester, amikor a rendőrség nagyszabású drograzziát tartott a helyen. A rendőrök 117 embert igazoltattak, 15 huszonéves fiatalt előállították, házkutatásokat tartottak. Az eredmény: pár tabletta és némi „kábítószergyanús növényi anyag”, az egy embernél talált legnagyobb mennyiség a 2 grammot sem érte el.

A fideszes önkormányzatnak nem szegte kedvét a saját szempontjából kudarcos rendőri akció. Különféle ürügyekkel egymást követték az eljárások az Aurórával szemben, amelyek akkor is nagy erőkkel folytatódtak, amikor Kocsis Máté helyett párttársa, Sára Botond lett a józsefvárosi polgármester.

„Mindennel visszaéltek, amivel vissza lehet élni” – jellemezte az előző önkormányzat magatartását Schönberger Ádám. A Marom Egyesület vezetője szerint a hatalom „kicsiben, rajtunk próbálta ki”, hogyan lehet sikeresen működtetni az elnyomó gépezetet. Ehhez bevetette az önkormányzatot, a jegyzőt, a sajtót, az erőszakszervezeteket.

A Marom Egyesület vezetője felidézte azt az esetet, amelyről a Népszava is beszámolt a nyáron: előkerült egy különös levél, amelynek címzettjei között Sára Botond akkori fideszes polgármester és a jegyző is szerepelt. Ebben az olvasható, hogy elkezdődött az aláírásgyűjtés az Aurórával szemben indítandó birtokvédelmi eljáráshoz, az interjúk is elkészültek a Józsefvárosi Újsággal, „tehát minden a tervek szerint halad".

Az előre meghatározott cél a jogállam megcsúfolásaként nem a tisztességes, elfogulatlan eljárás lefolytatása, hanem nyilvánvalóan az Auróra megszüntetése volt. Ha az ellenzék nem győz az önkormányzati választáson, és nincs új polgármestere Józsefvárosnak, akkor – mondta Schönberger Ádám – egy eldugott papír miatt nagy valószínűséggel bezáratták volna a helyet.