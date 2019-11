Már több mint 150 ezren töltötték ki a titkos klímakonzultációt, pedig a kormányt egyáltalán nem érdekli az emberek véleménye

A nemrég elfogadott új szakképzési törvény miatt már nem jár órakedvezmény, sem külön béremelkedés a sikeres minősítési eljárás után.

Komoly anyagi és nem vagyoni hátrány érheti a szakképzés törvényi hátterének változásai miatt azokat a szakképző intézményekben dolgozó pedagógusokat, akik már megkezdték minősítési eljárásukat – hívta fel a figyelmet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). A szakszervezet közzétett egy levelet, amit az Oktatási Hivatal (OH) küldött az érintett tanároknak: ebből kiderül, hogy az új szakképzési törvény alapján –– a szakképző intézményekben dolgozó pedagógusok már nem tartoznak a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá, foglalkoztatásuk munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban történik, ezért ha sikerrel is vesznek részt a Mesterpedagógus fokozatot célzó eljárásban, az – a jelenlegismert szabályozás alapján – már nem jár hetente biztosított órakedvezménnyel, külön béremelkedéssel. Az eljárást persze ennek tudatában is folytathatják, „vígaszdíjként” az OH megígérte, hogy a későbbiekben kirendelhetik őket a szakképzésben zajló minősítési eljáráshoz szakértőként. Merthogy a szakképzésben dolgozó oktatók számára új minősítési és ellenőrzési rendszert dolgoznak ki.