Hiába vádolja Sorost a kormánysajtó Várhelyi elleni lobbizással, úgy tűnik, nem mondanak igazat

Három neves nyugati professzor az Euronewson megjelent véleménycikkében közösen utasítja vissza a magyar igazságügyi miniszter közelmúltban megjelent cikkét, mert úgy ítéli meg, hogy amit Varga Judit igazságügyi miniszter közzétett a jogállamról, az tele van hamisításokkal és torzításokkal. R. Daniel Kelemen az amerikai Rutgers Egyetemről, Laurent Pech a Middlesex Egyetem képviseletében, valamint Alberto Alemanno, az üzleti tudományokkal foglalkozó párizsi HEC egyetemről valamennyien jogászok. Azt írták, azért érezték szükségét, hogy megszólaljanak, mert besokalltak attól, hogy a magyar politikus szándékosan valótlanságokat terjeszt. Továbbá meg akarják magyarázni, miért fél az Orbán-rezsim annyira, hogy az EU a végén valami határozottabb lépést tesz a jogállam védelmében. Úgy értékelik, hogy az eltelt időszakban az EU teszetoszáskodott, a magyar vezető viszont sikerrel honosította meg a versengő tekintélyelvű rendszert. Ennek következtében Magyarország már csupán részlegesen szabad államnak számít a Freedom House rangsorában, de Budapest és Varsó ennek ellenére jelenleg is versenyt fut, hogy melyikük bontja le gyorsabban a bírói függetlenség utolsó hadállásait. A magyar vezetés nem fogadja el, hogy a jogállam kötelező norma, mert attól fél, hogy Brüsszel a végén megtorlásként visszafogja az uniós támogatásokat. Vagyis előbbiből nem kér, utóbbiért viszont tartja a markát. A szakértők ezek után ízekre szedik Varga Judit állításait, kiemelve, hogy Magyarország következetesen az utolsó helyet érdemli ki, amikor különféle nemzetközi szervezetek osztályozzák a jogállam helyzetét az egyes országokban. Hozzáteszik, hogy a demokrácia felszámolása az autokraták és kleptokraták fő célja. Orbán Viktor ennek érdekében vezetett be hibrid tekintélyuralmi rendszert, vagy ha úgy tetszik: választási autokráciát. A migráció korlátozását pedig csupán álcaként dobja be, hogy leplezze antidemokratikus szándékait. Ám szó sincs arról, hogy az EU a menedékkérők elutasítása miatt üldözné Magyarországot. Viszont a magyarok elutasítják az egypártrendszert jelentő választási autokráciát, az igazságszolgáltatás függetlenségének felszámolását, valamint azt, hogy uniós pénzekkel tömjék ki a haverok zsebét. Az összeesküvés elméletek terjesztése csak arra szolgál, hogy az emberek ne figyeljenek oda az államapparátus foglyul ejtésére, a brüsszeli alapok körüli visszaélésekre – vélik a professzorok. Azt írják, hogy a közös értékeket a magyar kormány veszélyezteti, amikor nekimegy a tanszabadságnak, a sajtó sokszínűségének, a jogállamnak, sőt, magának a liberális demokráciának. Nem pedig az EU, amikor szembeszáll az ilyen törekvésekkel, mondjon bármit is Varga Judit. Persze itt egy strómanról van szó, aki igyekszik bizonyítani, hogy Orbán csak azért bírálják annyian, mert harcol Brüsszellel. A rezsim azonban igazából a jogállamra mond nemet. Vagy ahogyan azt a CEU rektora megfogalmazta egyszer: Orbán hétfőtől péntekig csörtézik az EU-val, szombat-vasárnap viszont beváltja annak a csekkjét.