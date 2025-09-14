A Tisza Párt alelnöke szerint „csúsztatásoktól, téves adatoktól és költői túlzásoktól” hemzsegnek a cikkek.
Gelencsér Ferencnek rendőrök állták az útját, a kifelé igyekvő Bencsik András, Szalai Vivien és Gajdics Ottó elől készségesen félreálltak.
A Fidesz verbális verőembere szerint az RTL Klub egy „ellenzéki propaganda-seggnyalás”.
Mártha Imre lett a kormánysajtó legújabb célpontja.
Az állami sajtó tegnap este csak érintőlegesen foglalkozott az Index és a sajtószabadság mellett szervezett többezres tüntetéssel.
A KESMA-hoz tartozó Vas Népe így a szentgotthárdi templom, a Nádasdy-vár, a Jeli-arborétum, a toronyi kenyér társaságába került.
Nem üzent telefonon a milliárdos Merkelnek, hogy ne a fideszes jelölt kapja a bővítési és szomszédságpolitikai biztosi uniós posztot.
És azok sem mentek el. Állítólag hiába hívogatta őket a Belügyminisztérium, hogy a korrupciós ügyek kivizsgálásáról meséljenek.
Az ellenzéket nevetségessé kell tenniük, és futószalagon szállítani a migránsozó híreket, szárnyaló keresetekről beszélni, miközben mindenki nyomorog.
Sokan váltak akaratuk ellenére, kényszerből a kormánysajtó részévé.
Pert vesztett a Lokál és az Origó is, ellenük bizonyosan indul az eljárás a sérelemdíjért is. A következő a célkeresztben a Ripost.
Miután az NMHH két döntését is megsemmisítették, most már tényleg szankciókra számíthat a TV2 azért, mert a Sargentini-jelentés napján 11 kormánypárti megszólalóra sem jutott egy ellenzéki.
A TASZ képviselte a demonstrálókat, akiknek úgy használta képét a kormánypárti oldal, mintha leköpködtek volna papokat egy rendezvényen. Az ítélet jogerős.
Lényegében csak az RTL Híradó törekedett kiegyensúlyozásra, a kormány és a Fidesz-KDNP üzenetei pedig megkülönböztethetetlenek voltak, mutatta ki a Mérték Médiaelemző Műhely.
Hiába fellebbezett a diáktüntetőt lejáratni próbáló kormánypárti lap, a hazugság a Fővárosi Ítélőtábla előtt is hazugság maradt.
Az továbbra sem egyértelmű, hogy jövőben képződő nyereséggel mit akar kezdeni a KESMA.
Noha Orbán csak május 6-án kezdte Webert bírálni, a Habony-féle V4NA már hat nappal korábban elkészítette a paparazzó-fotót a politikus németországi házánál.
Az idei első negyedévben még a tavalyi adatokat is sikerült alulmúlniuk, ismét több mint 10 százalékkal esett a kormányközeli helyi lapok olvasottsága.
A szép csendben útjára indított V4NA tulajdonosai között megtalálható még az Origo kiadója, és a londoni magyar nagykövet is.
Az egyik perben alperes Ripost az ügyvédjével összejátszva szivárogtatta ki a propaganadamédián végigfutó adatokat.
A PestiSrácok.hu szerint a Legfőbb Ügyészség elképesztően hanyagságával súlyosan megsértette a büntetőeljárásokról szóló törvény rendelkezéseit.
Abban igaza van a Nézőpont Intézet médiakutatójának, hogy rengeteg embert ér el a nagyobbik kormánypárt az online térben, ám ez nem feltétlenül siker.
Nem a Fideszt függesztették fel, hanem az saját magát – pedig a pártot fel sem lehet függeszteni: a jelek szerint kormánylapok sem tudják pontosan, hogyan kell tálalni a brüsszeli döntést, ám a lényeg, hogy mindezt Orbán Viktor akarta így.
A Political Capital ügyvezető igazgatójáról valótlan híreket tett közzé a Figyelő, majd azok nyomán az Origo és a 888.hu.