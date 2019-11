A stressz is ronthat az asztmás tüneteken

A jól beállított gyógyszer ellenére az asztmás panaszok súlyosságát, gyakoriságát és időtartamát is fokozhatja a stressz.

Stresszhelyzetben az asztmás tünetek is fellángolhatnak, a feszültség fokozhatja az panaszok súlyosságát, gyakoriságát és időtartamát. Az erős érzelmek légszomjat, légzési nehézséget okozhatnak, emiatt kiválthatják az asztma tüneteit, de ronthatják a betegek állapotát azáltal is, hogy fokozzák az érzékenységet az asztmát kiváltó egyéb tényezőkkel, például az allergénekkel, a füsttel, a magas páratartalommal és a hideggel szemben. A tartós stressz egészségtelen szokásokkal való oldása: a dohányzás, az alkoholfogyasztás is megnöveli az asztma súlyosbodásának kockázatát – mondta Tárnok Ildikó tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa.

Egy vizsga előtt is előfordulhat, hogy átmenetileg rosszabbodik az asztma, majd a stresszhelyzet megszűnésével a panaszok is múlnak. Tartós stressz vagy szorongás azonban hosszabb távon okozhat szorítást a mellkasban, zihálást, légzési nehézséget, légszomjat, sípoló légzést. Tünete lehet fáradékonyság, csökkent fizikai terhelhetőség és köhögés is.

A kezelésére a legjobb megoldás a stressz kerülése lenne, ám ez általában nem kivitelezhető, ezért célszerű megtanulni kezelni. Ebben segíthetnek például a légzőgyakorlatok, a meditáció és a jóga is, de érdemes több módszert kipróbálni, hogy megtaláljuk a kikapcsolódás, relaxálás számunkra legjobb formáját – tette hozzá a szakorvos.