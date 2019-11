Konrád Györgyre Berlin vigyáz

Negyvenhét év után két jelöléssel debütált Magyarország a Nemzetközi Emmy-díjakon. Gera Marina, az Örök tél című gulág-dráma főszeplője a nominációját díjra váltotta.

Emmy-díj: a tévés Oscar. Örök idők óta ez a „beceneve” az az amerikai televíziós produkciók számára kiosztott, immár hetvenéves díjnak, melyet gálasorozatokban adnak át, mivel összesen több mint száz kategóriában osztanak elismeréseket. Az elmúlt tíz-tizenöt évben a trend az volt, hogy a HBO tarolt minden szinten, idén azonban jelentősen megerősödött a Netflix is a versenyben. A magyar idő szerint kedd hajnalban megrendezett Nemzetközi Emmy-díj az elismerésekről döntő Televíziós Művészetek és Tudományok Nemzetközi Akadémiájának kikacsintó rendezvénye, mely csak és kizárólag nem amerikai gyártású, az országon kívül debütáló tévés produkciókat emel ki.



Az, hogy idén két magyar produkció is reflektorfénybe került, szenzáció, hiszen az elmúlt csaknem ötven évben soha nem kerültünk tűzközelbe: jelesül, most Gera Marinát jelölték a legjobb színésznő kategóriában az Örök tél című Szász Attila-dráma főszereplőjeként nyújtott alakításáért, illetve Bergendy Péter Trezor című thrillerét a legjobb tévéfilm vagy minisorozat kategóriában. Érdekes, hogy két államszocializmust megidéző produkcióval törtük meg a jeget – mindkettőnek Köbli Norbert a forgatókönyvírója.

A legjobb tévéfilmes forgatókönyv díjával kitüntetett Köbli Norbert a 3. Magyar Filmdíj gálán a Vígszínházban 2018. március 11-én Fotó: Népszava

– Sorsszerűnek érzem, hogy a kommunizmus bűneiről szóló két filmünkre éppen ma, november 25-én hárul a világ figyelme itt New Yorkban. Ma van ugyanis azoknak az emléknapja, akiket hadifogolyként, politikai fogolyként, kényszermunkásként a Szovjetunióba hurcoltak – írta Köbli a hivatalos Facebook-oldalán. Hangsúlyozva: gondoljunk arra a nyolcszázezer magyarra, akik hosszú évekig szenvedtek embertelen körülmények között, családjuktól távol. „Az ő traumájuk – a mi traumánk. A lágerek traumája nemzedékeken át öröklődik szülőről gyerekre, társadalomról társadalomra. Feldolgozni csak úgy van esélyünk, ha beszélünk róla. Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink – elhurcolva. Emlékezzünk rájuk, beszéljünk róluk – húzta alá véleményét a forgatókönyvíró. Az Emmy-debüt végül pedig nem is sikerülhetett volna jobban, hiszen Gera Marina a jelölésen túl a kategória nyerteseként távozhatott a New York-i Hilton Midtown hotelben megrendezett ceremóniáról. Itthon talán sokan kellemesen meglepődtek, de Gera Marina valójában komoly esélyes volt, miután az Örök tél igen markáns fesztiválkarriert tudhat maga mögött, és mozifilmeket maga mögé utasítva elég sok díjat is összeszedett a világ boldogabbnál boldogabb pontjain. Nem mellékesen a filmet a Gulág Emlékbizottság finanszírozta, Gera Marina pedig minden olyan áldozat emlékének ajánlotta a díját, akik a Szovjetunióban szenvedtek. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán gratulált Gera Marinának és az Örök tél teljes stábjának.

Gera Marina a jelölésen túl a kategória nyerteseként távozhatott a New York-i Hilton Midtown hotelben megrendezett ceremóniáról Fotó: VANESSA CARVALHO / AFP/Brazil Photo Press

– Büszke vagyok arra, hogy a hazai televíziós filmgyártás jelentős nemzetközi díjat nyert, és magyar alkotók vannak reflektorfényben egy saját történelmünket a világ számára bemutató történettel. Fontosnak tartom, hogy a televíziós formátumokat tovább erősítsük, minőségi és közönséget vonzó sikeres alkotások szülessenek. Remélem, hogy ez a rangos díj a hazai alkotók szemében emeli a tévéfilmek presztízsét és jobbnál jobb tévés témákkal fognak pályázni – nyilatkozta az alkotókkal a helyszínen ünnepelő Káel Csaba filmügyi kormánybiztos, aki már korábban többször hangsúlyozta, hogy a mozi nem annyira felsőbbrendű a tévés tartalommal szemben, mint ahogy azt elődje, Andy Vajna gondolta volna – és manapság mozgóképről lehet csak beszélni. A koncepcionális összhangot az is erősíti, hogy az Oscar-versenyben szintén tévés produkciót neveztünk: Tóth Barna Akik maradtak című drámáját. A jövő évi Oscar-gála jelöltjeit január 13-án hozzák nyilvánosságra, a díjakat február 9-én fogják átadni.