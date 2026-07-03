Egy rendhagyó, borzalmas szellemi túra.
Nem tapasztalja a német kultúra iránti érdeklődés csökkenését és az európai kultúra megmaradásáért sem kell aggódni a Budapesti Goethe Intézet igazgatója szerint. Miriam Bruns úgy véli, hogy újragondolkodása késztet a Nádas Péternek meg nem ítélt irodalmi díj, és azt is elárulta, hogy az Esterházy Péter-alkotóházzal kapcsolatban az intézet felvette a kapcsolatot az önkormányzattal. Interjú.
Van, aki kihullik, van, aki megmarad. Jelzésértékű, hogy egy közösség kit tart érdemesnek arra, hogy életének és alkotómunkájának egykori színhelyén emléktáblával nyilvánítsa ki tiszteletét. Koniorczyk Borbálával és Merker Dáviddal, a városiséta-szervező hosszúlépés. járunk? vezetőivel Budapest II. kerületében tettünk irodalmi kalandtúrát, kíváncsian arra, miféle helyeit lelhetjük fel az emlékezetnek az irodalmi nagyságaink által előszeretettel otthonul választott Pasaréten. Nyomvonalunkként a Pasaréti út szolgált, innen kanyarogtunk utcáról utcára a Városmajor felé haladva, meg-megállva Ottlik Géza, Szabó Magda (képzelt), Déry Tibor, Szabó Lőrinc, Örkény István, Szepes Mária, Szerb Antal és Konrád György egykori lakóhelyénél – fülelve az érdekes történetekre, melyekkel útikalauzaink fűszerezték a több szempontból is emlékezetes sétát. Tartsanak velünk!
Konrád György születésének 90. évfordulója alkalmából tizennégy neves magyar képzőművész emlékkiállítást rendezett a Kahán Art Space Budapest kiállítótermében.
„Elhunyt Konrád György, meghalt kétezer-tizenkilenc szeptemberének tizenharmadik napján, egy napsütéses pénteken, nyolcvanhetedik évében” – írta Adolf Muschg a Frankfurter Allgemeine Zeitungban 2019. szeptember 16-án.
Ősz óta Kertész Imre, Ivan Nagel, Tábori György írói öröksége mellett Konrád György hagyatékát is a berlini Akademie der Künste (AdK) archívuma őrzi. Dalos György író, Werner Heegewaldt, archívum-igazgató, és Marcel Lepper, az irodalmi gyűjtemény vezetője a magyar írók németországi fogadtatásáról, Berlinről és irodalmi hovatartozásról beszéltek.
A gyászolók egy szál virággal vagy emlékkaviccsal tisztelegtek az elhunyt előtt.
A Kossuth- és Herder-díjas író kívánsága az volt, hogy munkásságát a német fővárosban őrizzék és gondozzák.
A gyászolók azt kérik, hogy a búcsúzók egy szál virággal vagy emlékkaviccsal tisztelegjenek az elhunyt előtt.
Életének 87. évében elhunyt Konrád György Kossuth- és Herder-díjas író, esszéista, szociológus - tudatta a család pénteken az MTI-vel.
Konrád György különös memoárja szellemi gazdagodással jutalmazza az olvasói türelmet és a figyelmet.
A magyar részvétel a rangos német könyvvásáron egyaránt neuralgikus pontja minden évben a hatalomnak és a listák szerelmeseinek.
Konrád György akár csak korábbi köteteiben, új regényében is az önéletrajzi emlékeit formálja műalkotássá. Az író szövegei kiemelnek bennünket a kedvszegő, lármás zűrzavarból.
Konrád György szerint nagyobb erő húzza a magyarokat az Európai Unióhoz, mint a diktátoraikhoz. Az író a Soros Györggyel történt találkozóiról és arról is beszélt, hova kellene Orbán Viktornak mennie, ha nem akar Nicolae Ceausescu sorsára jutni.
Konrád György Kossuth-díjas magyar író is állást foglalt a CEU ellehetetlenítését célzó felsőoktatási törvénymódosítás ügyében. Orbán Viktornak címzett levelét az alábbiakban közöljük:
Nem boldog az a nép, amely a többiekben keresi a bajok okát - véli Konrád György, aki szerint történelmi tapasztalatok igazolják, hogy az elnyomás nem szabad embereket szül. A Kossuth-díjas író felteszi a kérdést: miért kellene beleszólni abba, hogy az emberek mit mondanak, mit olvasnak, mit isznak, mit esznek vagy mit füstölnek. Úgy véli, ha egy hatalom nem érdem szerint méltányol, előbb-utóbb maga ellen bőszíti az értelmiséget, és rosszul fog járni.
Ha az ember a 80-at átlépi, elkényeztetettnek érzi magát, úgyhogy nem lenne helyénvaló a panaszkodás – mondja lapunknak adott, hétfőn megjelenő interjújában Konrád György.
Ahogy a Népszava már beszámolt róla, Esterházy Pétert irodalmi Nobel-díjra jelölte Konrád György, Kossuth-díjas író. Az ajánlásra való felkérést a Nobel-bizottság elnökétől, Per Wastberg svéd írótól kapta. Konrád arra hivatkozva szegte meg a titoktartási szabályokat, hogy Esterházy súlyos beteg, bár úgy gondolja, hogy az író állapotától függetlenül megérdemli a díjat.
Per Wästberg, az irodalmi Nobel-bizottság elnökének felkérésére Esterházy Pétert javasolta az irodalmi Nobel-díjra Konrád György író.
Több barátom is neheztelt rám azokért a mondatokért, amit mondtam - utalt Konrád György a Figyelőnek adott interjúban arra, hogy a menekültáradattal kapcsolatos véleménye az értelmiségi körökben nem aratott osztatlan sikert.
Alföldi Róbert a Zsidó Nyári fesztiválon, a Szakértők zenekarral együtt pokolra vitt minket a Kutató kezek című esten. De valamennyire ki is hozott onnan bennünket. Kopogósan, kíméletlenül, nyers okossággal beszélve mondta Konrád György montázsból egésszé összeálló, fájdalmasan szép szövegét, melyhez a Szakértők zenekar lúdbőröztető fájdalmassággal játszott.
„Ez Orbánisztán és Abszurdisztán” címmel közölt interjút a Deutschlandfunk német közszolgálati rádió Paul Lendvaival. A neves újságíró szerint Magyarország kívülről demokratikus, belülről pedig totalitárius.
Konrád György Kossuth-díjas magyar írót, szociológust a keresztények és zsidók közötti megértésért végzett munkájáért a Buber-Rosenzweig-éremmel tüntette ki vasárnap Kielben a keresztény-zsidó párbeszéd ösztönzéséért dolgozó német egyesületek munkáját összefogó Német Koordinációs Tanács.
Régen volt ilyen jó érzésem egy elméleti fejtegetést olvasva - mondta Konrád György az író előszavával készült a "Magyar polip - A posztkommunista maffiaállam" című tanulmánykötet budapesti bemutatóján, amelyen a szerzők mellett mintegy száz érdeklődő is részt vett.