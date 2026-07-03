Konrád György: mit kotnyeleskedjek a politikában?

Nem boldog az a nép, amely a többiekben keresi a bajok okát - véli Konrád György, aki szerint történelmi tapasztalatok igazolják, hogy az elnyomás nem szabad embereket szül. A Kossuth-díjas író felteszi a kérdést: miért kellene beleszólni abba, hogy az emberek mit mondanak, mit olvasnak, mit isznak, mit esznek vagy mit füstölnek. Úgy véli, ha egy hatalom nem érdem szerint méltányol, előbb-utóbb maga ellen bőszíti az értelmiséget, és rosszul fog járni.