Itt az újabb mélypont: soha nem volt még ilyen gyenge a forint

Az Edutus Egyetem egy rendkívül sikeres és magas színvonalú robotépítési és -programozási világdöntőt tudhat maga mögött, amely hazánk eddigi oktatáspolitika történetének legnagyobb versenye.

2019. november 8-10. között az Edutus Egyetem Győr városában köszöntötte 74 ország legügyesebb és legkreatívabb 8-25 év közötti robotprogramozóit az Olimpiai Sportparkban. A világversenyen több, mint 420 csapat 1200 versenyzője bizonyította tudását a világ minden pontjáról. A hétvége alatt közel 12.000 látogatót fogadott a rendezvény. Négy kategóriában és hat korcsoportban összesen 6 magyar csapat három napon keresztül mérettette meg tudását. Az eredményhirdetésen kiderült, hogy a magyar fiatalok két ötödik helyet értek el. A nemzetközi szintű pozitív visszajelzéseket mi sem bizonyítja jobban, minthogy a World Robot Olympiad nemzetközi szervezete megválasztotta Szögi Zoltánt az Edutus Egyetem képviseletében a Tanácsadó Testület tagjának, nemcsak a világdöntő sikeres megszervezéséért, hanem a közép-európai kiterjesztésben végzett munkájáért is. Célunk ugyanis, hogy az Edutus Egyetem támogatásával a 11 környező ország (Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Grúzia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia) megismerje a WRO-t és megszervezze nemzeti döntőjét. Ezzel az elismeréssel is hozzájárulunk Magyarország egyik céljának megvalósításához, hogy Európában digitális központ szerepet töltsön be.