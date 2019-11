London után Budapest – Több mint száz tételre lehet licitálni a Dobossy Aukciósház árverésén

A bíróság elmarasztalta Gyekiczki András kurátort, aki gyűjtést indított, amely sikerrel zárult. A tárlat megnyitásáról azonban még mindig nincs hír.

Korábban már beszámoltunk arról a Pápáról elszármazott, a holokauszt áldozatául esett zsidó családoknak emléket állító gyűjteményről, amely négy éve porosodik összetekercselve a pápai zsinagóga mélyén és az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött szerződésben foglaltakkal ellentétben sem került soha nyilvánosság elé. A kiállítás ügyében késedelmi kötbér megfizetését követelve az önkormányzat 2017-ben pert indított arra hivatkozva, hogy Gyekiczki András a megadott határidőre nem teljesítette a megszabott feltételeket, nem a megfelelő formában adta át a kiállítási anyagot. S bár a szerződésből kiderült, hogy az eredeti, 2012-ben nyílt kiállítás anyagát nyomdakész, a bővített verziót pedig digitális változatban kellett elkészíteni, a hosszú és kínos bírósági procedúra végül mégis azzal az október 8-án meghozott, és november 13-án postázott jogerős ítélettel zárult, amelyben az Ítélőtábla az önkormányzat teljes pernyertességét mondta ki és a kivitelezőket a késedelmi kötbér és egyéb költségek megfizetésére kötelezte. – Tökéletesen váratlanul ért a döntés, mert tavasszal azt a hírt kaptuk, hogy majd valamikor a nyári ítélkezési szünet leteltét követően várható az eredmény. Ehhez képest három hónapot késett, pedig ennek az ítéletnek és hozzá az indoklásnak a meghozatala nem igényel olyan nagyon nagy tudást, vagy hosszú időt – mondta lapunknak Gyekiczki András. – Több jogász – és nem csak a saját ügyvédeim – körében nagyon mély felháborodás követte a döntést. Függetlenül attól, hogy pártolják-e az ügyemet, egytől egyig úgy vélik, hogy a fellebbezés teljes figyelembevétele nélküli, a mai állapotokhoz képest is kiemelkedően rossz határozat született. Egy sommás elutasítás, amely megemlíti bár a fellebbezési pontokat, de akárcsak az elsőfokú ítéletben lévő jogsértő, vagy törvényes megalapozottsággal nem bíró döntésekkel, érdemileg nem foglalkozik velük – folytatta a kurátor. Áldozó Tamás polgármester a Facebookon úgy összegezte a történteket, hogy: Gyekiczki András pert vesztett az önkormányzattal szemben. Azóta mártírkodik, pénzt gyűjt, szenved... A „mártírkodás” és „szenvedés” , úgy tűnik mégis meghozta az eredményt, hiszen a csaknem 6 milliós összeg néhány nap alatt összegyűlt a barátok, ismerősök, s szüleik, nagyszüleik képeit, történeteit csak Gyekiczki munkájának köszönhetően ismerő itthon vagy külföldön élő zsidó leszármazottak jóvoltából, sőt a MAZSIHISZ sem hagyta őt magára ebben a küzdelemben. – Az ítélet lehetőséget ad a kúriánál való fellebbezésére is, de egyelőre nem dőlt el, hogy tovább visszük-e az ügyet vagy sem – magyarázta Gyekiczki. Hozzátette: „Az önkormányzatnak, ha tetszik, ha nem, fel kell velem vennie a kapcsolatot. Együttműködés nélkül nem tudják a kiállítást megnyitni, ugyanis ki kell kérniük a hozzájárulásomat a bemutatott elemek mikéntjéhez, elhelyezéséhez. Nem mindegy, hogy melyik tabló hova kerül. A kiállításnak tükröznie kell azt a színes és gazdag világot amilyen a pápai zsidó közösség volt, ebből nem akarok engedni. Ráadásul a fehér zászlóselyemre nyomtatott áldozatokat felidéző életnagyságú szellemképek sorsa továbbra is kérdéses. Korábban kategorikusan elutasították, hogy ez részét képezze a szerződésnek, anélkül viszont nincs kiállítás.”

A szellemképeket Gyekiczki még a per kezdete előtt, a kötbér ellenében, telefonon ajánlotta fel a polgármesternek, aki azonban a bíróság előtt letagadta ezt. – Az ajánlatom továbbra is áll: ha ők lemondanak a kötbérről én a szellemképeket, azok felhasználását átengedem – szögezte le. A kiállítás sorsáról Áldozó Tamás egy korábbi Facebook bejegyzésben azt nyilatkozta: „álláspontunk az első pillanattól kezdve világos volt: az EMMI támogatásából »vásárolt« kiállítást a bírósági eljárás jogerős lezárása után látogathatóvá tesszük. Ennek a vállalásunknak mielőbb meg is felelünk, továbbá várjuk az önkormányzat számlájára a jogerősen a várost illető 4.646.850 forint késedelmi kötbért, valamint annak megítélt kamatait is!” Kerestük Áldozó Tamás polgármestert is, de nem sikerült őt elérni, így nem kaphattunk választ kérdéseinkre: érte-e anyagi kár Pápa városát az ügyben, illetve mikorra tervezik a hányattatott sorsú kiállítás megnyitását.