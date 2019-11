Levélben nyugtatják a szakképzésben dolgozókat

Három nappal a tanártüntetés előtt próbálja győzködni a pedagógusokat Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár: nem fog fájni az új szakképzési törvény.

Csak pozitívan – röviden így lehetne összegezni az oktatásirányítás kommunikációját a szakképzés szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül megkezdett átalakításáról. A parlament múlt héten új szakképzési törvényt fogadott el, ami a pedagógusok, szakoktatók körében azért borzolta a kedélyeket, mert megszüntette közalkalmazotti jogviszonyukat, foglalkoztatásuk a Munka törvénykönyve hatálya alá került, így a munkafeltételeket érintő több törvényi garanciától is eleshetnek. A szakképzésért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium próbálja csillapítani a kedélyeket: nemcsak közleményben ígérnek béremelést a szakképzésben tanító pedagógusoknak, de egy szerdai, a szakképzési centrumok főigazgatóinak és a kancellároknak tartott, mintegy kétórás értekezleten azt is utasításba adták: a törvényi változásoknak csak a tanárokra nézve előnyös elemeit kommunikálhatják. A folyamat részeként Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár ugyancsak szerdán – három nappal a november 30-ai budapesti pedagógustüntetés előtt – körlevelet küldött minden szakképzési centrumba „a pedagógusok minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében”.

A lapunkhoz is eljutott levélben egyebek mellett arról ír: a közalkalmazotti törvény „csak első látásra” biztosít nagyobb védelmet, alaposabb vizsgálat után kitűnik, hogy inkább rugalmatlanságot jelent. A helyettes államtitkár szerint a bérezés szempontjából kedvezőbbek lesznek a feltételek, a szakszervezetek állításával ellentétben megmarad a jubileumi jutalom. Kitért arra is, a megígért béremelés – ami Pölöskeiné szerint sem lesz egységes mértékű – mindenkire vonatkozik, tehát szakoktatókra, közismereti tanárokra, óraadókra is. A levelet ismerő, szakképzésben dolgozó forrásunk szerint valótlan az az állítás, hogy a közalkalmazotti törvény csak „első látásra” nyújt nagyobb védelmet; a valóság az, hogy lényegesen több garanciát tartalmaz, például elbocsátani csak részletes indoklás után lehetett valakit, a munkáltatónak volt állásfelajánlási kötelezettsége, nagyobb végkielégítésre, több pótszabadságra, kollektív jogérvényesítésre adott lehetőséget. Szerinte a Munka törvénykönyve egy tekintetben biztosan rugalmasabb: a munkavállalókkal szembeni visszaélés szempontjából. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Szűcs Tamás merce.hu-n megjelent írásában „a jogfosztás dokumentumának” nevezte az új szakképzési törvényt. Szerinte a szakképzés reformja hamarosan ismételten össze fog omlani. Ezért is tüntetnek a pedagógusok Budapesten november 30-án.