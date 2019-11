ORFK: 176,5 millióba került Erdogan látogatása a rendőrségnek

Idén, December elsején vasárnap öt órakor vörösre színezik a Lánchídat, és sétára hívják az embereket, hogy az AIDS világnapja alkalmából ismét emlékezzenek és figyelmeztessenek a HIV-vírus okozta veszélyekre.

Tavaly 229 új HIV (humán immundeficiencia-vírussal) fertőzöttet szűrtek ki Magyarországon, negyedük már AIDS beteg volt. Pedig, ha még idejében diagnosztizálják a kórt, a hazai biztosítottaknak a térítésmentes terápiával eredményesen kezelhető a betegség – utalt a rendszeres szűrés fontosságára dr. Szlávik János a Dél-pesti Centrumkórház Hematológiai és Infektológiai Intézetének főorvosa. A szakember szerint mintegy 3000-4000 főre tehető a hazai HIV-fertőzöttek száma, közülük kétezren részesülnek kezelésben. A többiek valószínűleg maguk sem tudnak a betegségükről. Szakemberek szerint aggasztó, hogy továbbra is nagyon magas azok aránya, akiket csak a betegség előrehaladott szakaszában – az úgynevezett AIDS-stádiumban – szűrnek ki. Tavaly 57 ilyen beteget jelentettek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint Magyarországon tavaly 16 beteg halt bele az AIDS-be, ez a szám ugyan relatíve alacsony, de a duplája volt az előző évinek. „A megfelelő védekezés, az óvszerhasználat jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni – tette hozzá dr. Szlávik János. A rizikócsoportba tartozóknak rendszeresen, évente legalább egyszer ajánlott a szűrővizsgálat. Pozitív eredmény esetén nincs mire várni, az érintettek azonnal forduljanak az ellátóközpontokhoz. A ma elérhető korszerű gyógyszerekkel, gyakran napi egy tabletta bevétele mellett tünetmentesen, jó életminőségben lehet élni. - Aki megfelelően szedi a gyógyszereit, az gyakorlatilag nem fertőz – mondta a főorvos. A vírusszám a kimutathatósági határ alá szorítható, és az időben elkezdett kezelés mellett nem alakul ki az AIDS-betegség. Azaz az érintettek szinte teljes értékű életet élhetnek – dolgozhatnak, sportolhatnak, élhetnek nemi életet, vállalhatnak gyereket. A főorvos szerint az időben megkezdett terápia mellett szól az is, hogy az aki tisztában van a betegségével és kezelést is kap, nem adja tovább a vírust. Aki viszont nincs tudomása arról, hogy ő vírushordozó, hosszú ideig fertőzheti a partnereit anélkül, hogy tudna róla. Szlávik János szerint az eredményes kezelést segíti az is, hogy a térítésmentes HIV-terápia már nemcsak Budapesten érhető el, hanem Miskolcon, Debrecenben és Pécsett is van már a fővárosihoz hasonló ellátóközpont. A főorvos hangsúlyozta: a HIV-szűrésre azért is érdemes járni, mert pozitív státusz esetén a korai szakaszban elkezdett és pontosan követett terápia mellett a HIV-fertőzöttek teljes értékű életet élhetnek: dolgozhatnak, sportolhatnak, nemi életet élhetnek, sőt akár gyereket is vállalhatnak. A szakember beszélt arról is, hogy az óvszer használat nemcsak a HIV-vírustól óvhat meg, hanem egyéb nemi úton terjedő betegségektől is. Az olyan fertőző betegségek, mint a szifilisz vagy a gonorrhoea, azaz a tripper nem tűntek el, itt vannak és fertőznek.” Az NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának adatai szerint a gonorrhoeás esetek száma tavaly jelentősen nőtt az előző évhez képest: míg 2017-ben 1030 tripperes beteget jelentettek, tavaly már 1249-et.