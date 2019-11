Kincses nagyot nyert – Új elnöke van a MOK-nak

Az eredménytelen tárgyalások és az oktatás gyászos helyzete miatt tüntetnek a pedagógusok.

Három év után újból az utcára hívta a tanárokat a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), miután az elmúlt időszakban az oktatási kormányzattal folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, a 2016-os, több tízezres esernyős tüntetés óta pedig csak rosszabb lett az iskolák, pedagógusok helyzete. A szakszervezet arra kérte tagjait, szimpatizánsait: hozzanak magukkal fekete esernyőt, az oktatás gyászos állapotának kifejezésére. A PSZ évek óta figyelmeztet: a tanárok és a diákok túlterheltek, kevés a pályakezdő, alacsony bérük miatt elhagyják a szakmát, sok a nyugdíjba vonuló pedagógus, így nem lesz elég tanár, aki tanítsa a felnövekvő generációt. Az oktatást segítők bére is alacsony, nincs elég óvoda- és gyógypedagógus, a hatévesek kötelező beiskolázása pedig csak a káoszt növeli, a gyermekvédelemben dolgozók anyagi helyzete is megalázó. A kormány legutóbb szakmai egyeztetés nélkül fogadta el az új szakképzési törvényt, ami kiszervezi a szakképzésben dolgozókat a nagyobb jogi védelmet biztosító közalkalmazotti törvény hatálya alól és – béremelés ígéretével – a munka törvénykönyve előírásait alkalmazza rájuk. A PSZ levélben kérte az államfőt, ne írja alá a törvényt, ám Áder János a tőle megszokott módon gondolkodás nélkül szignózta a dokumentumot. A tüntetők 12 órától a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt gyülekeznek, ahonnan a Kossuth térre vonulnak. Útközben petíciót adnak át az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőinek. A Kossuth téren körülbelül 14 órától kezdődnek a beszédek; mások mellett felszólal Szabó Zsuzsa PSZ-elnök, Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke és Valeryia Desaphine, az Európai Oktatási Szakszervezeti Szövetség képviselője. A megmozdulást több más ágazati szakszervezet és két nagy szakszervezeti tömörülés, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a közszférát képviselő Szakszervezetek Együttműködési Fóruma is támogatja. A PSZ jelezte: ha most sem érnek el eredményt, januárban országos sztrájkra is sor kerülhet.