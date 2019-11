Foci Eb – A világ- és az Európa-bajnok is Budapesten játszik

Magyarország Németországgal, Franciaországgal és Portugáliával kerül egy kvartettbe, ha kijut a kontinensviadalra.

A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti sorsolásán, azaz mindkettő a Puskás Arénában játssza két mérkőzését. Mivel Budapest rendezői párja München, így ebben a négyesben szerepel még Németország, amely mindhárom találkozóját hazai pályán játszhatja. Amennyiben a magyar válogatott a márciusi pótselejtezőn kijut a kontinensviadalra, akkor



ezzel a három csapattal kerül egy kvartettbe, a világbajnokkal és az Európa-bajnokkal ráadásul hazai pályán küzdhetne meg.

A Nemzetek Ligája A divíziójának pótselejtezőjéről még Izland és Bulgária kerülhet az F csoportba, de ha Románia nyerné a négyest, akkor rendezőként a részben bukaresti C csoportba kerülne, így a D divízió győztese jönne negyediknek a „halálcsoportba”. A legalsó osztály pótselejtezőjében Koszovó, Fehéroroszország, Észak-Macedónia és Grúzia érdekelt. A sorsolás másik érdekessége az volt, hogy Horvátország és Anglia azonos négyesbe került, így „megismétlődik” a tavalyi világbajnokság elődöntője, amelyet hosszabbításban 2-1-re a későbbi ezüstérmes horvátok nyertek, akik most éppen a magyarok selejtezőcsoportjából jutottak ki első helyezettként. Az angoloknak másik ellenfelük, Csehország is ismerős lesz, mivel azonos selejtezőcsoportban szerepeltek. Így járt a spanyol és a svéd válogatott is. A sorsoláson az is kiderült, hogy Rómában olasz-török nyitómeccsel veszi kezdetét június 12-én a rendhagyó Eb, amelyet 12 ország egy-egy városában rendeznek. Budapesten három csoportmeccs mellett június 28-án egy nyolcaddöntőt rendeznek. A legjobb 16 között az egyik budapesti fellépő a C csoport győztese lesz, ennek a négyesnek jelenleg Hollandia, Ukrajna és Ausztria a biztos tagja.

A 2020-as Eb csoportjai: A csoport (Róma és Baku): Törökország, Olaszország, Wales, Svájc B (Koppenhága és Szentpétervár): Dánia, Finnország, Belgium, Oroszország C (Amszterdam és Bukarest): Hollandia, Ukrajna, Ausztria, a D divízió győztese, vagy Románia D (London és Glasgow): Anglia, Horvátország, a C divízió győztese, Csehország E (Bilbao és Dublin): Spanyolország, Svédország, Lengyelország, a B divízió győztese F (München és Budapest/Puskás Aréna): A divízió győztese (kivéve Románia, mert akkor a D divízió győztese), Németország, Franciaország, Portugália