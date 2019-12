Ma már tél van, hétfőn pedig havazás is lehet

Hivatalosan is kezdetét vette a meteorológiai hideg évszak.

A meteorológiai tél december 1-jével veszi kezdetét, tehát hivatalosan ma már átfordultunk az őszből a még hidegebb évszakba. Ez most már az időjáráson is látszik, ma még ugyan süt a nap, de a hőmérő higanyszála alacsony nyomáson marad. Hétfőn azonban már a déli órákig borult lesz az ég, majd észak felől gyorsan felszakadozik, jelentősen csökken a felhőzet - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. A nap első felében sokfelé lehet csapadék: az ország északkeleti harmadában és a főváros térségében havazás, délen és az Északnyugat-Dunántúlon eső, havas eső lesz a jellemző, de az átmeneti zónában ónos eső is lehet. A déli óráktól északon megszűnik a csapadék, délen pedig az esőt havas eső, havazás váltja fel. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között valószínű.