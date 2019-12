Klímacsúcs klímavészhelyzetben

Az amerikai elnök jogi tanácsadója közölte: Trumptól és munkatársaitól „nem várhatják el tisztességgel, hogy részt vegyenek egy olyan meghallgatáson, amelynek a tanúit még nem nevezték meg”.

Donald Trump amerikai elnök és ügyvédei nem vesznek részt a képviselőház bizottsági meghallgatásán – közölte vasárnap este a Fehér Ház abban a levélben, amelyet Jerrold Nadlernek, az elnök közjogi felelősségre vonását előkészítő egyik bizottság, az igazságügyi bizottság elnökének küldött. Pat Cipollone, az elnök jogi tanácsadója az MTI összefoglalója szerint a levélben azt írta:



A tanácsadó azzal is érvelt, hogy „egy akadémikus vitára szóló meghívó” nem biztosítja az elnök számára „a tisztességes eljárásnak még a látszatát sem”.

„Ilyen körülmények között nem áll szándékunkban részt venni a szerdai meghallgatásokon” – szögezte le Cipollone.

A tanácsadó egyben közölte azt is, hogy a további meghallgatásra vonatkozó, december 6-i határidővel adandó válaszát a Fehér Ház külön levélben közli majd. A szóban forgó meghallgatást szerdán tartják, s az eddigiekkel ellentétben nem a hírszerzési bizottság vezetője, Adam Schiff vezeti majd, hanem Jerrold Nadler, az igazságügyi bizottság elnöke. Mivel a képviselőházban demokrata többség van, a bizottsági elnökök is demokrata párti politikusok. Nadler vasárnapig adott határidőt az elnök jogászainak, hogy közöljék, részt vesznek-e a meghallgatáson. A képviselőház három bizottsága – az igazságügyi, a hírszerzési és az ellenőrzési – együttesen tart meghallgatásokat az elnök alkotmányos felelősségre vonási eljárásának (impeachment) keretében. A demokraták azért indították meg az eljárás részét képező meghallgatásokat, mert úgy vélik, hogy Donald Trump elnök és ukrán partnere, Volodimir Zelenszkij júliusban folytatott telefonbeszélgetésében az amerikai elnök saját választási céljai érdekében szorgalmazta korrupcióellenes vizsgálat megindítását Ukrajnában a demokrata párt elnökjelöltségére pályázó Joe Biden volt alelnök és fia, Hunter ukrajnai üzleti ügyeiben. Hunter Biden akkor lett a Burisma ukrán olaj-és gázipari cég igazgató tanácsának tagja, amikor apja az Egyesült Államok alelnöke volt. A hétvégén a Breitbart News című jobboldali lap Aleksander Kwasniewski volt lengyel elnököt idézte, aki szintén a Burisma igazgatósági tagja. Kwasniewski Varsóban az AP amerikai hírügynökségnek azt mondta: Hunter Bident az apja miatt választották be az igazgatótanácsba.



„Akinek nincs neve, az egy senki, Bidennek lenni nem rossz. Ez egy jól csengő név” – fogalmazott a lengyel baloldali politikus.

Hozzáfűzte: Hunter Biden teljes jogú igazgatósági tagja volt a cégnek, jóllehet korábban semmi tapasztalata nem volt az energetikai ágazatban, és az öt év alatt, amíg igazgatótanácsi tag volt, egyetlen alkalommal sem látogatott el Ukrajnába.