A szombathelyi oladi platón CSOK-os családok építkeznek azbesztes kőzúzadékon. Hivatalos mérések szerint a levegő azbeszttartalma a megengedett határérték közel háromszázszorosa. A magyar kórházakban hőség idején műtétek állnak le, egyes osztályokon még ventilátort sem engedik be, mert az elektromos hálózat összeomlik. Éjszakánként húsz–negyven beteg jut egy nővérre, a minisztériumban pedig 190 szakember hiányzik, akik egy adatalapú „tanuló egészségügyet” építhetnének. Benke Ágnes (24.hu) Élő Anita (Válasz Online) és Danó Anna (Népszava) A Szike Extra podcast legfrissebb epizódjában arra keresik a választ: képes-e a rendszer tanulni ezekből a katasztrófákból, vagy csak újra és újra reprodukálja őket.
Közel kétszáz lelkes időutazó vett részt a budapesti Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziumban november 15-én tartott Világeleje Ünnep 2075 című rendezvényen. Ez a nap ugyanis nem csupán egy előadás-sorozat volt, hanem utazás 2075-be, abba a jövőbe, ahol az emberiség sikeresen átvészelte az ökológiai válságot, és még jól is jött ki belőle. A program központi kérdése: „Hogyan alakítottuk át a világot, hogy élhetőbb, igazságosabb, regeneratív legyen?” – hogy a folyamatot visszabontva kiderüljön, hogyan kerülhetünk lépésről lépésre közelebb ennek megvalósításához.
Bejelentették, hogy az éghajlatváltozás következményeinek enyhítésére 1,2 milliárd dollárt fordítanak.
A kormányoldal saját elképzeléseire formálta át az ellenzéki pártok klímavédelmi határozati- illetve törvényjavaslatait.
Valami gond lehet az elnök úr ismereteivel – üzente a főpolgármester, aki megmutatta, miért nem csak retorikai fogás a klímavészhelyzet fővárosi meghirdetése.
Sajtótájékoztatón kommentálták, hogy a kormány tárgysorozatba vette az ellenzéki javaslatot.
Az Országgyűlés tárgysorozatba vette a Párbeszéd és az LMP javaslatát.
Kétszáz ország 25 ezer képviselője kezdi meg ma a tanácskozást a spanyol fővárosban.
Az EU minden tagállamának törekednie kell, hogy 2050-re teljesen megszüntessék a felmelegedésért jórészt felelősnek tartott üvegházhatást okozó gázok kibocsájtását.