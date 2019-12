Nem bírságolnak ma a II. kerületben, inkább havat takarítanak

Úgy tűnik, az antiszemitizmus ellen hirdetett zéró toleranciájuk az ellenzék számonkérésében merül ki.

"A zsidók kénytelenek voltak - vagy lehet, hogy jól is esett nekik - a nyilas vitézt megszavazni a Hajdú-Bihar megyei közgyűlésbe" - így értékelte az ellenzéki együttműködést szombaton a fideszes Kósa Lajos, mikor a Fidelitas tisztújító kongresszusán mondott beszédet pártja ifjúságának. A zsidóságot ostorozva azt is megállapította: "ezek szerint bennünket jobban utálnak, mint a globalisták az antiglobalistákat vagy a nácikat a zsidók". Ezután nem csak Heisler András, a Mazsihisz elnöke kérte számon Kósát , de finomabb hangvételben még a kormánypártokkal jó viszonyt ápoló Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija is helyretette a fideszes politikust. Egyikük sem mulasztotta el megemlíteni: zsidók a Hajdú-Bihar megyében nem szavazhattak, mert a megyéből Auschwitzba deportálták és megölték őket 75 éve.