Megoldotta a MÁV a közlekedési káoszt: inkább nem írják ki a törölt és késő vonatokat

Nagy türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt Gyenes Jutdith - tudatta lapunkkal a család.

Gyenes Judith az 56-os mártír, Maléter Pál második felesége volt. Már az esküvőjük sem volt szokásos, a Gyenes-család ellenérzései miatt titokban tartották meg 1954-ben, s akár szimbolikusnak is nevezhető, hogy a rendszerből ekkorra már kiábrándult Maléter nemcsak polgári szertartáson vette el Gyenes Judithot, hanem néhány napra rá a házasságot megáldotta egy evangélikus pap is. A Gyenes-család aztán megbékélt a férjjel, akit ezredesi rangban ért az 1956-os forradalom, amely egyszerre hozott neki történelmi hírnevet és 1958. június 16-án elkövetkező mártíromságot. A forradalom után Gyenes Judithot állásából kitették, hosszú ideig csak segédmunkásként és háztartási alkalmazottként dolgozhatott. Csak az 1980-as években kaphatott könyvtárosi beosztást. A rendszerváltozás után az 56-os intézetben dolgozott. Hosszú élete végéig hű maradt nemcsak férje, hanem a forradalom eszméjéhez is. Nem fogyó energiával tartott előadásokat, beszélgetett fiatalokkal, hogy elmondja az igazságot a forradalomról, így ápolta hűségesen férje és 1956 emlékét. Gyenes Judith temetéséről később intézkednek.