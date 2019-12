Háborognak a bírók: gyomorforgató a Handónak írt búcsúlevél

Mint a skarlátbetű, úgy fog rajtuk életük végéig virítani ez a szégyenteljes levél – fogalmazott indulatosan egy észak-magyarországi városban dolgozó bíró arról a, amelyet 24 ítélőtáblai és törvényszéki elnök írt. Ebben hosszan hálálkodnak az Országos Bírósági Hivatal (OBH) leköszönő elnökének, az alkotmánybírónak kinevezett Handó Tündének az elmúlt nyolc éves munkájáért. „A hivatalba lépésed óta eltelt nyolc esztendő eredményei által hazánk bíróságainak történelemkönyve aranykort hirdető újabb fejezettel folytatódott, amelynek írásában jelentős szereppel vetted ki a részed” – kezdődik a levél, s hasonló szervilizmussal folytatódik tovább, dicsérve Handó munkáját, támogatását, iránymutatásait. Azzal fejeződik be: „Soha el nem múló tudást, érzést kaptunk Tőled bírói hivatásról, bírói függetlenségről pártatlanságról, méltányosságról, elfogulatlanságról, igazságosságról, melyet ezúton is hálásan köszönünk”. A levél nem csak stílusa miatt verte ki sok bírónál a biztosítékot, hanem tartalma miatt is, hiszen a Handó-korszakot ellentmondásos ügyek kísérték végig. A volt elnök – aki Szájer József fideszes EP-képviselő felesége – folyamatosan harcban állt az Országos Bírói Tanáccsal és a Magyar Bírói Egyesülettel a kinevezési gyakorlat miatt. Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) munkacsoportot küldött Magyarországra, hogy megvizsgálja a magyar igazságszolgáltatás helyzetét. Megállapították, hogy túlságosan nagy az OBH hatalma, Handó több esetben túllépett jogkörein, tevékenysége miatt alkotmányos válsághoz közeli helyzet alakult ki a hazai igazságszolgáltatásban. – Gyomorforgató a levél, már csak azért is, mert pontosan tudom, mi a véleménye a törvényszéki elnökünknek az OBH-ról és Handóról, mégis ott a neve az aláírók között. Kizárt, hogy a szignója saját elhatározásából került oda – jelentette ki egy dunántúli törvényszéken dolgozó bíró. – Igaz, hogy sok jelenlegi vezető Handónak köszönheti a posztját, de ennyire nekik sem kellene lemenniük kutyába – jelentette ki másik dunántúli bíró, és hozzátette: – Ilyen leveleket Rákosi Mátyásnak küldtek anno a sztahanovista brigádok. Szavai szerint az OBH-elnök regnálás alatt durván megosztotta a hazai bírói társadalmat, s még távoztában is képes egy újabb, óriási foltot ejteni a szakma becsületén. – Önmagát minősíti az ítélőtáblai és törvényszéki elnökök levele – mondta egy aktív bíró, korábbi bírósági vezető. Amikor először a sajtóban olvasta a szöveget, azt hitte, hogy egy vicc, s szerinte kollégáinak többsége is így kezelte: nem vette komolyan. Ez nem olyan ügy, amibe bele kellene állni, tette hozzá, ennél sokkal fontosabb problémák vannak, például a bírák januártól beharangozott béremelése, amivel különösen a bírósági vezetők járnak jól. Vadász Viktor, az Országos Bírói Tanács szóvivője, a Fővárosi Törvényszék büntetőbírája, az egyetlen névvel nyilatkozó bíró úgy fogalmazott a 444-nek : "ilyen stílusban az 1950-es években, a Szovjetunióban beszéltek egyes vezetőkről. Amikor elolvastam, hogyan hálálkodnak Handó Tündének, elszégyelltem magam magyar és európai bíróként is." A levelet mind a 20 hazai törvényszék elnöke és az öt ítélőtábla közül négynek a vezetője írta alá. Egyedül Ribai Csillának, a Fővárosi Ítélőtábla elnökének hiányzik az aláírása, ő információnk szerint betegszabadságon van, erre hivatkozva nem vett részt a múlt hétre a Budapestre hívott bírósági vezetők találkozóján. Az egyébként Handó híveként elkönyvelt Ribai egyes információnk szerint nem véletlenül maradt távol, felmérhette, bírósági karrierjének nem biztos, hogy jót tesz a mostani aláírás. Amúgy mind a 24 bírósági vezetőt Handó Tünde nevezte ki posztjára, ahogy az őket összehívó Répássy Árpád is nála pályázott sikeresen az OBH-elnökhelyettesi állására. A közleményt, stílusa alapján Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke fogalmazhatta, ő "élőben" is így beszél. Arról, hogy ki volt a szerző, milyen indíttatásból született a levél, és volt-e bármiféle nyomás az aláírókon, megkérdeztük az érintett törvényszéki és ítélőtáblai elnököket. Érdemi választ sehonnan sem kaptunk. Volt, ahonnan vissza sem jeleztek, másutt az ígérték, épp az OBH válaszol majd, a kecskeméti és a debreceni törvényszék pedig leszögezte: az elnök nem kíván az általunk felvetett kérdésekre válaszolni.