Egy nap = két csomag cigaretta

Egészen brutális a levegő szennyezettségének mértéke Új-Delhiben.

Az utóbbi hónapban javult a levegő minősége, de az időjárás megint aggodalomra ad okot - mondják vendéglátóink, és valóban az indiai főváros több pontján tisztán érezhető a füstszag . De egy közép-európai újságírócsoport tagjaiként magunk is megtapasztalhattuk, hogy a látótávolság néhány nap alatt is nőtt. A levegő katasztrofális minősége miatt egy hónapja ötmillió gázmaszkot osztottak ki a diákoknak, ám vasárnap és hétfőn Újdelhiben már nem találkoztunk az arcukat elfedő járókelőkkel. Az is a teljes képhez tartozik, hogy a helyiek még a legdrámaibb van napokban sem zavartatták különösebben magukat az egészségügyi hazatérték elkepesztő túllépése miatt, jóllehet sokan nehéz légzésre panaszkodtak, másoknak égett a szemük, vagy fájt a fejük. A legrosszabb időszakban egy szabad ég alatt töltött nap azzal volt egyenértékű, mintha 40-50 szál cigarettát szívott volna el. Hogy válhatott Újdelhi ennyire szennyezetté? Elképesztő mennyiségű autó közlekedik az utakon, főleg az országban gyártott Suzukik. A vezetési kultúra olyan, amilyen, a sávok inkább tájékoztató jellegűek, az indexénél sokkal nagyobb a duda szerepe. Ezt minden helyzetben bevetik. A környezetre a sok nitrogén dioxid kibocsátása miatt különösen a régebbi dízelautók jelentenek veszélyt . Bár a forgalomban lévő gépkocsiknak meg kell felelniük bizonyos környezetvédelmi előírásoknak, a helyi hatóságok pont ezt az értéket nem mérik. Agrába, a híresen szép és valaha hófehér Tadzs Mahal városába tartva magunk is megtapasztalhattuk, hogy a fővároson kívül, Uttar Prades államban sokan égetik a tarlót, s ezeken a helyeken különösen émelyítő a füstszag. Az egyik helyi kutatóintézet, az Observer Research Foundation egyik vezetője Sanjeev Ahluwalia szerint balszerencsés időben érkeztünk Indiába, máskor azért nem ennyire vészes a helyzet. „Nagy ország a miénk, van, ahol jobb a levegő minősége, de van, ahol kevésbé jó” – magyarázza. Gondot jelent, hogy a szél Pakisztán felől érkezik, amivel azért nem azt akarják mondani, hogy a kialakult helyzetért a régi regionális rivális lenne a hibás. Narendra Modi indiai miniszterelnök kormánya mindenesetre felvilágosító kampányt indított, s ennek keretében már az iskolákban felhívják a gyermekek figyelmét a környezetszennyezés veszélyeire. Az egyik kutató azt is sietve hozzáteszi, ne feledjük, hogy bár a híradások a levegő rossz minőségéről szólnak, a világ néhány legtisztább levegőjű városa szintén Indiában, a Himalájában található. Néhány éve indult a Tiszta India program, amellyel szebbé kívánják varázsolni a városokat, s javítani akarják a folyóvizek minőségét. Idővel az is segíthet , hogy India is igyekszik átállni az alternatív energiaforrásokra. S láss csodát, bármilyen hihetetlen, valamelyest már egyetlen év alatt is javult a levegő minősége. Állami tisztviselőkkel beszélgetve azt jól lehet érzékelni, hogy a légszennyezettség meglehetősen kényes téma. Nem is csoda. Egy tanulmány szerint a hatalmas országban 2017-ben 1,24 millióan vesztették életüket ennek következtében, ami az összes halálozás 12,5 százalékát jelenti. Szakértők szerint a valós szám ennél is nagyobb lehet, mert a finompor koncentrációjának következményeit igen nehéz felmérni. Vasárnap a fővárosban nyár óta először esett a hőmérséklet 10 fok alá, emiatt Delhi egyes részein ismét emelkedett a károsanyag mértéke. Gyenge, 5-10 kilométeres szél fújdogált, ez pedig messze nem elég ahhoz, hogy messzire vigye a rossz levegőt. Hétfőn aztán teljes szélcsend volt. A főváros számos pontján helyeztek el elektromos berendezéseket, amelyek ezekről az értékekről tájékoztatnak. Az autósokat látszólag nem érdeklik az aggasztó számok, és a közlekedési dugók. Kitartóan nyomják a dudát.