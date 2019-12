332,06 forinton az euró

Azt továbbra sem tudni, hogy az oroszoknak tett gesztuson túl milyen érdeke fűződik Magyarországnak e pénzügyi vonal erősítéséhez.

A kormány újabb orosz gyökerű bank Magyarországra költöztetéséről folytat tárgyalásokat - tudta meg a Népszava pénzügyi körökből. Ezúttal a volt KGST elszámoló és finanszírozó bankját, a moszkvai központú, 400 millió euró tőkével rendelkező Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Banknak (IBEC) kínálna új, európai uniós székhelyet. Szijjártó Péter tavaly novemberben jelentette be, hogy Magyarország 1991-es kilépése után ismét csatlakozik az 1963-ban, az akkori szocialista országok által alapított pénzintézethez, "hogy minél több nemzetközi finanszírozási forrást vonjon be a gazdaság működésébe, különös tekintettel a beruházásokra és a külkereskedelemre". A magyar csatlakozás részleteiről februárban Varga Mihály pénzügyminiszter is tárgyalt Moszkvában. A belépés ratifikálása még várat magára, de a keleti nyitás eddigi lépéseinek sorába jól illeszkedik az újabb orosz bank idehozatala. Mindez összefügghet azzal is, hogy idén nyáron már Budapestre költözött egy másik volt KGST-s pénzintézet, a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB). Korábban, mint arról áprilisban a Respekt című cseh hetilap is cikkezett, szó volt róla, hogy a két bank egyesül, így, ha valós a szándék, ez már Budapesten történhet meg. A két bank részvényesei részben ugyanazok, mindkettőben jelen vannak a kelet-közép-európai országok, illetve Vietnam és Mongólia is. Pénzügyi-politikai körökben változatlanul fejtörést okoz, hogy az oroszoknak tett gesztuson túl milyen érdeke fűződik Magyarországnak e pénzügyi vonal erősítéséhez.