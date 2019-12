Női kézi-vb: Montenegró legyőzte a magyar válogatottat, veszélyben a továbbjutás

A két csapat nyolcadik alkalommal találkozott egymással, négy magyar siker mellett a montenegróiak is negyedszer nyertek.

A magyar női kézilabda-válogatott 25-24-re kikapott Montenegró csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában kedden, így veszélybe került továbbjutása. Ahogy várni lehetett, kőkeményen védekeztek a montenegróiak, ám a magyarok felkészültek, jól kezelték ezt a durva stílust, és ezúttal nem kezdtek rosszul. A meccs elején két büntetőt is lőhettek, kikényszerítettek három kiállítást, ennek ellenére nem tudtak ellépni, mert több lövést elrontottak, illetve gólt kaptak kettős emberelőnyben. Még húsz perc sem telt el, amikor Katarina Bulatovic és Durdina Jaukovic is két kiállítással rendelkezett, ezért őket a folytatásban kockázatos volt pályán tartani védekezésben. Bár Bíró Blanka kimondottan jól védett, csapattársai pedig a spanyolok elleni találkozóval ellentétben ezúttal számos lendületes, gyors akciót vezettek, továbbra sem céloztak pontosan, így Montenegró a 24. percben – a meccs során először – átvette a vezetést (10-9). A félidei hajrában az ellenfél végleges kiállítás miatt elveszítette Andrea Klikovacot, aki arcon ütötte Tóth Gabriellát, utóbbit hosszú percekig kellett ápolni az eset után. A montenegróiakat a piros lap sem törte meg, a szünetben is vezettek egy góllal.

A második felvonást rosszul indította a magyar csapat, továbbra is sok volt a rontott lövés a szélekről és a belső posztokról egyaránt (13-16). Ezt gyors javulás, egy nagyszerű 4-0-s sorozat és fordítás követte, majd ismét jöttek a hibák, és Montenegró visszavette a vezetést, amit taktikus játékkal megtartott a végéig. A mezőny legeredményesebb játékosa Jovanka Radicevic volt nyolc góllal. A Debrecen balátlövője, Jelena Despotovic egy, a Győr jobbátlövője, Katarina Bulatovic két gólt dobott. A magyar kapuban Bíró Blanka 33 lövésből tizet kivédett. A két csapat nyolcadik alkalommal találkozott egymással, négy magyar siker mellett a montenegróiak is negyedszer győztek. A magyarok szombaton 39-15-re legyőzték Kazahsztánt, vasárnap 29-25-re kikaptak Spanyolországtól, szerdán Szenegállal, pénteken pedig Romániával játszanak. A középdöntőbe az első három helyezett kerül, és a papírforma, illetve a csoport jelenlegi állása szerint a románok elleni meccsen dől el, hogy a továbbjutás sikerül-e a magyaroknak. A világbajnokság győztese kijut a jövő nyári, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak márciusban.