Elviszi kutatóközpontját az Egyesült Államokból a Huawei

A vállalat emellett hálózati berendezéseket gyártó üzemet lépesít Európában.

Az Egyesült Államokból Kanadába telepíti át kutatóközpontját és hálózati berendezéseket gyártó üzemet lépesít Európában a Huawei Technologies Co. Ltd – jelentette be a kanadai Globe and Mail lapnak adott interjúban Zsen Cseng-fej, a kínai mobil távközlésiberendezés-gyártó konszern alapító vezérigazgatója. A bejelentésre azt követően került sor, hogy médiaértesülések szerint az Egyesült Államok az amerikai technológiát tartalmazó külföldi alkatrészek szállítására is kiterjeszteni készül az Huawei ellen elrendelt szankciókat. A washingtoni kereskedelmi minisztérium májusban tette a Huaweit „feketelistára”. Amerikai vállalatok ezt követően csak külön engedéllyel léphettek beszállítóként üzleti kapcsolatba a kínai vállalattal.



„A Huawei kutatási és fejlesztési központját elvisszük az Egyesült Államokból és Kanadába telepítjük át” – fogalmazott a kanadai lapnak adott interjúban Zsen Cseng-fej (Ren Zhengfei).

Bejelentette egyúttal azt is, hogy cége megkezdi mobil távközlési hálózati berendezések gyártását Kínán kívül is. Ennek keretében ötödik generációs hálózati berendezések gyártására üzemet készül létesíteni Európában. A külföldi üzem építésével a Huawei a hálózati berendezéseivel szemben táplált biztonsági aggályokat is el kívánja oszlatni. A Globe and Mail beszámolója szerint a Huawei tavaly 510 millió dollárt fordított amerikai kutató részlegének fenntartására. A Huawei az amerikai részleg alkalmazottainak számát már hatszáz fővel 250-re csökkentette. A Huawei nem reagált a Reuters hírügynökségnek a kanadai lapnak adott interjúval kapcsolatban feltett kérdéseire.