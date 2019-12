Kósa megpróbálta letiltani az élő műsort

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Alsószentmárton független polgármesterét, aki ellen további három büntetőeljárás is folyik még.

Budai Lászlót, az 1300 lelkes, csakis romák lakta, baranyai falu első emberét csoportos garázdaságért és testi sértésért marasztalta el a Siklósi Járásbíróság hétfőn kihirdetett verdiktjével. A 60 esztendős Budai 2017 júniusában három rokonával összefogva bántalmazta a falu kocsmájának és vegyesboltjának gazdáját, Mali Zoltánt, aki egyébként maga is polgármester, ő a közeli Drávapiski független vezetője. Az atrocitás sértett kocsmájának teraszán történt: Budai hátulról ledöntötte a székén ülő Malit, majd ő és három családtagja több tucatszor megütötték és megrúgták a földön fekvő, védekezésképtelen férfit, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Mindezt rögzítette a kocsma kamerája, és ezt a felvételt a számos tévéműsor és netes hírportál országszerte megosztotta. A két haragos korábban jó viszonyban voltak, a 2014-es választáson Mali a kampányban Budai mellett agitált. Mali szerette volna, ha Alsószentmártonból kitiltják a mozgóboltot, és kapott is erre ígéretet Budaitól. Mali érve az volt, hogy ő nyolc embert alkalmaz, helyi adót fizet, a mozgóbolt viszont nem tesz ilyen gesztusokat a falunak, miközben milliókkal kurtítja meg a helyi üzletek bevételét. Mivel azonban a közmeghallgatáson megjelenő helybéliek többsége úgy szavazott, hogy maradjon az olcsónak tartott mozgóbolt, Budai nem teljesítette Mali kérését. Akkortól megromlott a két férfi viszonya. Ezt fokozta, hogy Budai ellen három különböző gazdasági ügyben is eljárás indult, s ezek állásáról az interneten Mali folyamatosan tájékoztatta a falu népét. Budai azt állította, hogy Mali többször is megsértette őt és családtagjait, ezért vesztette el a türelmét. Utóbbi, ha meg is történt, nem lehetett mentség a bántalmazásra, ezért a bíróság Budai Lászlót egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Társai közül kettőre ugyancsak felfüggesztett börtönt róttak ki, a csapat negyedik tagja ingyenes közmunkát kell végezzen, büntetésként. A vádlottak belenyugodtak az ítéletbe, az ügyész gondolkodási időt kért. Ha a verdikt jogerőssé válik, akkor Budai polgármester maradhat, mivel csak akkor kell felállnia székéből, ha letöltendő büntetést kap, vagy ha a bíróság eltiltja őt a közügyektől. Kérdés, hogy a másik három per miképp végződik – az amúgy büntetlen előéletű - Budai számára. Két perben már született nem jogerős elsőfokú ítélet, ám a bíróság azokban az ügyekben is felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést látott elegendőnek. Elképzelhető, hogy a 2019-ben újraválasztott faluvezetőt négy ügyben is elítélik, a posztjára még se válik méltatlanná.