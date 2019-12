Ismét körözést adtak ki a vizes vébét szervező cég gazdasági vezetője, Bártfai-Mager Andrea volt férje ellen

A G7.hu szerint „befolyás vásárlása” miatt is keresik a szerencsi születésű vállalkozót.

Kedden újabb elfogatóparancsot adtak ki a vizes világbajnokságot is szervező Bp2017 Kft. gazdasági igazgatójaként is ténykedő Balogh Sándor ellen –Hétfőn a Szabad Pécs vette észre a rendőrség honlapján, hogy az üzletembert (Bártfai-Mager Andrea tárca nélküli miniszter volt férjét)Most azonban a G7 szerint már nemcsak ezért, hanem „befolyás vásárlása” miatt is keresik a szerencsi születésű vállalkozót. A portál azt írja: az első körözést a NAV Észak-Magyarországi Bűnügyi Igazgatósága rendelte el, és a szerencsi rendőrkapitányság folytatja le, míg a ma kiadott körözésnél nem csak a bűncselekmény más, hanem az elrendelő hatóság is. Ezúttal ugyanis a Fővárosi Nyomozó Ügyészség kezdeményezte a folyamatot.