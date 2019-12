Új veszély, régi ellentétek a NATO-csúcson

Letűnőben van a venezuelai ellenzék vezéralakjának csillaga.

A Nemzetgyűlés elnökének, Juan Guaidónak politikai szövetségesei miatt kell magyarázkodnia. Kilenc ellenzéki képviselő keveredett botrányba, köztük a korrupció visszaszorításáért felelős parlamenti ellenőrző bizottság elnöke is. Az Armando.info nevű venezuelai oknyomozó portál arról számolt be, hogy a politikusok lobbiztak a kolumbiai Carlos Lizcano érdekében, annak ellenére, hogy ő is érintett a „CLAP” élelmiszer-segélyprogram körüli visszásságokban. A szocialista Nicolas Maduro elnök által bevezetett támogatási rendszer hivatalosan a hiperinfláció miatt éhező embereken hivatott segíteni, a caracasi kormány azonban kifizetőhelynek használta, politikai hátországa jutalmazására. Az Egyesült Államok az ügyben két kolumbiai üzletembert, Alex Saabot és Álvaro Pulidot is szankciókkal sújtott. Az Armando.info szerint Lizcano nekik dolgozott, az érintett ellenzéki politikusok mégis ártatlanságát bizonygatták az amerikai és a kolumbiai hatóságoknak küldött levelekben. Juan Guaidó parlamenti vizsgálatot ígért és hangsúlyozta: nem fogja hagyni, hogy a korrupció veszélybe sodorja az ellenzék eddig elért eredményeit. A Nemzetgyűlés elnöke még januárban – a törvényhozás támogatásával – ideiglenes államfőnek nyilvánította magát, és több mint 50 ország ismerte el Venezuela első embereként. A hatalmat ténylegesen gyakorló szocialista Nicolas Maduro eltávolítására irányuló törekvései azonban kifulladni látszanak. Guaidó hiába szólította támogatóit újabb tüntetésekre, az áprilisba utcákra vonuló hatalmas tömegeknek csak a töredéke mozdult meg.