Rendbe teszi a gyomrot a „terápiás” leves

Ha jól csináljuk, valóban sok betegség gyógyításához hozzájárulhat az a hosszan főzött csontleves, amely nemcsak a felső-légúti betegségek, hanem a gyomorpanaszok enyhítésében is segíthet.

Borongós, hideg időben jól csúszik a leves, és az sem véletlen, hogy az ilyenkor gyakori megfázások, influenza kezelésére a nagyanyáink húslevest főztek A terápiásnak is nevezett, számos jótékony hatással rendelkező csontlevest bármilyen állatból el lehet készíteni. A csirkéből főzöttet legalább 24, a disznóból 36, míg a marhából készültet legalább 48 órán keresztül kell főzni, a halakból készült levesnek viszont már 10 óra is elég a kedvező hatás eléréséhez – mondta Mikoly Kriszta reflux-terapeuta.

Nem csak megfázásra

Minél több húsos csontot teszünk a lassú tűzön főzött levesbe, annál több értékes anyag kerül bele. Az ásványi anyagok közül többek között kalciumot, foszfort, magnéziumot, káliumot tartalmaz. Az emésztést segítő enzimei javítják a tápanyagok felszívódását, de akár a puffadást is megszüntethetik. A nagymamáknak igaza van: erős immunerősítő hatású, de az autoimmun betegségek kezelésének fontos kiegészítője lehet, és a béláteresztő gyulladásos bélbetegségeket is jól szinten lehet tartani a csontlevessel. Gyulladáscsökkentő hatású, regenerálja a bélhámot és bolyhokat, de a reflux kezelésében is fontos szerepe van, mert serkenti a gyomorsav termelődését. Glicinben gazdag, ez a természetes aminosav egyrészt hozzájárul a vastagbélgyulladás megelőzéséhez, másrészt a savhiány csökkentéséhez, így megemelheti a gyomorsav szintjét és táplálja bélflórát, ezáltal javulhat az emésztési folyamat. A hosszas főzés során a csontokból, porcokból glutamin is kioldódik, ami a bél legfőbb tápanyaga. Fogyasztása nagyon ajánlott emésztési rendellenességek, IBS, vastagbélgyulladás, esetén, mert segíti a tápanyagok felszívódását. A porcos, bőrös részekből a levesbe oldódik a nők számára aranyat érő kollagén is, amely sejtregeneráló és -megújító hatása mellett hozzájárul a gyulladáscsökkentéshez is.

Mennyit?

Gyulladásos folyamatok kezelésére naponta egy, de akár három csészényi, nem mikrohullámú sütőben felmelegített csontlevest ajánlott meginni. Később elég két-három naponta is elkortyolni. Problémától függően egy ilyen kúra akár több hónapig is eltarthat, de 12 hét biztosan kell a megbetegedett bélflóra meggyógyításához. Érdemes türelemmel lenni, hiszen az évek óta tartó betegség, a helytelen táplálkozás következményei nem egyik pillanatról a másikra alakultak ki, két nap vagy akár hét alatt nem is hozhatóak helyre – hangsúlyozta a szakember. Az időnként, de rendszeresen fogyasztott leves is jótékony hatású, és alkalmas heti egyszeri léböjtölésre is. Ez tehermentesíti a gyomrot, a leves sok olyan hasznos tápanyagot is bejuttat a szervezetbe, amit nem vinnénk be, ha csak folyadékot innánk. Annak érdekében, hogy ne hajtson meg, érdemes kis mennyiséggel kezdeni és fokozatosan hozzászokni.

„Mindenki másképp csinálja”

Bár sokféleképpen lehet ízesíteni, a szakember elárulta, szombat reggel fácánt, ha kap „rohangálós, tanyasi” baromfit: csirkét, gyöngytyúkot és még sok lábat, szárnyat tesz egy nagy fazékba és vízzel felöntve nagy lángon felforralja. A képződő habot leszedi, majd sóval és borssal ízesítve takaréklángon hagyja főni egészen vasárnap reggelig. A megtisztított, feldarabolt zöldségeket: fehér- és sárgarépát, karalábét, zellert, hagymát, fokhagymát dél körül teszi bele, de, ahogy az, hogy ki mit tesz bele, a zöldségek bedobálásának időpontja is ízlés szerinti, hiszen van, aki roppanósan, más pedig akár szétfőve szereti. Ha kihűlt a leves, kiveszi a zöldségeket és a húst, az alaplevet pedig leszűri és kihűti. Akkor jó, ha kocsonyás az állaga. Fontos, hogy a tetején képződött vékony zsírréteget nem kell leszedni. Üvegekbe adagolva le lehet fagyasztani, de egy hétig akár hűtőben is eláll. Fűszerezni is ízlés szerint lehet, de a keleti, sok és sokféle fűszerrel, például csillagánizzsal készült változatát, akkor ajánlatos fogyasztani, ha már nincs gyulladás a gyomorban – tette hozzá Mikoly Kriszta.