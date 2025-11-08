A pihentető alvás nem luxus, hanem létfeltétel. Testünk és elménk csak így képes valóban regenerálódni, hogy másnap ismét a legjobbat hozhassuk ki magunkból
A longevity jelenség Magyarországon is egyre népszerűbb. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor a minél hosszabb, de minőségi időt jelenti. Mozgással, helyes táplálkozással, mentális karbantartással mi magunk is tehetünk érte.
A férfiak élettartama a KSH adatai szerint egészségesen 61 és fél év, a nőké valamivel több mint 64 év – egészségesen. Kiemelt figyelmet kellene fordítani a megfelelő életmódra, különösen a férfiak esetében, akik genetikailag is sérülékenyebbek.
Az idén tapasztalt megélhetési válság még szélesebb kört érintett, mint a pandémia alatti gazdasági nehézségek – erre a következtetésre jutott a Policy Solutions vizsgálata. Mindössze 3 százaléknyian számítanak az anyagi helyzetük javulására.
De tényleg ragaszkodnunk kell ezekhez, van rájuk tudományos bizonyíték?
A családi kórtörténet ellenére is egy új tanulmány szerint.
A sonka bár rendszeres fogyasztása esetén okozhat gondokat, a torma és a tojás szinte veszélytelen ünnepi étel.
Az otthoni tanulás, a testnevelésórák hiánya kedvez a súlygyarapodásnak. Nem ritka az elmúlt hónapok alatt felszedett 7-10 kilogramm sem.
A testmozgást és az egészséges életmódot szeretnék népszerűsíteni vele.
Mérsékelheti a vérnyomást, segítheti a koleszterinszint rendezését és hozzájárulhat a hasi zsír csökkentéséhez is, ha csak a nap egy bizonyos idősávjában eszünk.
Fokozatosan emelve a tempót és a távolságot, a rendszeres séta jótékony hatásai hamar érezhetők.
Általában egészségesek a már környezetvédelmi okokból is egyre gyakrabban követett növényi alapú étrendek, de lehetnek kockázataik, ezért az összeállításukhoz érdemes szakember tanácsát kérni.
A betegséget a 2-es típusú cukorbetegség előszobájának tartják.
A főleg a menopauza után megjelenő betegség kialakulásának oka nem ismert, de bizonyos – életmódbeli – változtatásokkal növelhető az elkerülésének esélye.
A karácsonyi evészetet nehéz megúszni súlygyarapodás nélkül, megosztunk néhány kevéssé ismert, de szakértők szerint hatásos tényt, hogy az életmódváltást célzó, újévi fogadalom ezúttal betartható legyen.
Ha jól csináljuk, valóban sok betegség gyógyításához hozzájárulhat az a hosszan főzött csontleves, amely nemcsak a felső-légúti betegségek, hanem a gyomorpanaszok enyhítésében is segíthet.
Feliratkozott a helyes életmód szempontjai közé a fenntarthatóság. A dietetikus elmondja, hogy ez mit is jelent, és hogyan tehetjük meg.
A Népszava ma és ezentúl egy közös, a napi politikánál elmondhatatlanul fontosabb ügyet kíván képviselni: az élet ügyét.
Hiába akarunk gyorsan sokat fogyni, csodamódszer nincs. A szakértő szerint az egészséges súlyvesztéshez életmódváltáson keresztül vezet az út.
Időben elkezdve, egészséges táplálkozással és rendszeres mozgással a strandszezon kezdetére leadhatjuk a télen felszaladt kilókat. Sokan azonban halogatjuk a változtatást, és akár drasztikus módszereket is bevetnek a cél gyors eléréséhez.
Egyre több adat igazolja: számos betegség hátterében a helytelen életmód áll, a vasárnap tartott egészségügyi világnap apropóján különösen érdemes elgondolkodni, tudunk-e változtatni.
Nem alszunk eleget. Vagy ha igen, nem pihentető az alvásunk. Pedig elemi szükségletünk a regeneráció, enélkül krónikus és szomatikus betegségek támadnak meg bennünket. De az alvatlanság eleve már meglévő betegségeink tünete is lehet. Jól kell tudnunk tehát aludni – a hosszú, egészséges élet feltételeként. Az alvás világnapja alkalmából megjelent Magyar alváskönyvnél jobb sorvezetőt pedig álmodni sem lehet.
Idén Spanyolország lett a legegészségesebb ország, a top 10-ben öt európai nemzet is szerepel - derült ki a Bloomberg friss felméréséből. Magyarország, bár négy helyett javított, a 48. lett.
Öt év után adta ki új, koleszterinre vonatkozó ajánlását az amerikai kardiológiai szakmai szövetség, amelyet széles szakmai egyetértés fogadott.
Sokaknak eszébe sem jut, hogy nemcsak az számít, mikor és mit eszünk, mikor és mit sportolunk, a fogyáshoz és izmosodáshoz regenerálódásra, pihenésre és megfelelő minőségű alvásra is szükség van.